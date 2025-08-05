Перед запуском открытой беты Battlefield 6 разработчики внесли серьезные изменения в способности классов

Студия DICE активно готовится к скорому запуску открытого бета-тестирования Battlefield 6 и делится с сообществом ключевыми изменениями, которые были внесены в игру по результатам закрытых тестов в Battlefield Labs. На самом деле прежде чем дать опробовать шутер широкому кругу геймеров, авторы внесли множество изменений и улучшений. Как оказалось, самые серьезные правки коснулись классов Штурмовик и Разведчик, чья роль на поле боя будет значительно переосмыслена.

Как сообщается, разработчики кардинально переработали способности Штурмовика, сместив акцент с выживаемости на тактическую полезность и командование отрядом.

Инъектор адреналина: Вместо простого самолечения гаджет теперь дает временное сопротивление к оглушающим и световым эффектам, повышает устойчивость к взрывам и огню, а также увеличивает скорость передвижения. Это делает Штурмовика идеальным бойцом для прорыва обороны.

Вместо простого самолечения гаджет теперь дает временное сопротивление к оглушающим и световым эффектам, повышает устойчивость к взрывам и огню, а также увеличивает скорость передвижения. Это делает Штурмовика идеальным бойцом для прорыва обороны. Новая черта «Командирское присутствие»: Находясь рядом со Штурмовиком, союзники по отряду будут быстрее захватывать точки.

Находясь рядом со Штурмовиком, союзники по отряду будут быстрее захватывать точки. Маяк высадки (Deploy Beacon): Самое главное изменение — этот культовый гаджет перешел от Разведчика к Штурмовику. DICE объясняет это желанием пресечь тактику снайперов, которые ставили маяки в труднодоступных местах для бесконечного отстрела противников. Теперь маяк предназначен для тактической переброски всего отряда на фланг или для штурма укрепленных позиций.

Самое главное изменение — этот культовый гаджет перешел от Разведчика к Штурмовику. DICE объясняет это желанием пресечь тактику снайперов, которые ставили маяки в труднодоступных местах для бесконечного отстрела противников. Теперь маяк предназначен для тактической переброски всего отряда на фланг или для штурма укрепленных позиций. Новый гаджет «Штурмовая лестница»: Позволяет создавать новые пути для всей команды, обеспечивая вертикальность геймплея и возможность для неожиданных атак.

Класс Разведчика также претерпел значительные изменения, чтобы лучше соответствовать роли диверсанта и сборщика информации, а не только снайпера.

Классовая тренировка «Следопыт» была заменена на «Спецназ» (Spec Ops) , сфокусированную на скрытности. На базовом уровне она обеспечивает более тихие убийства и передвижение, а на продвинутых — позволяет обнаруживать вражеские гаджеты и быстрее выходить из боя.

, сфокусированную на скрытности. На базовом уровне она обеспечивает более тихие убийства и передвижение, а на продвинутых — позволяет обнаруживать вражеские гаджеты и быстрее выходить из боя. Новая активная способность позволяет вызывать БПЛА для пассивного обнаружения противников для всей команды.

для пассивного обнаружения противников для всей команды. Фирменная черта «Обнаружение при прицеливании» автоматически помечает врагов, на которых игрок наводит прицел, делая Разведчика гораздо более полезным для команды.

Пока разработчики делятся официальной информацией об изменениях в классах, сообщество гудит слухами и утечками о других аспектах игры, в частности сейчас активно обсуждается режим «Королевская битва». Благодаря старту предзагрузки открытой беты Battlefield 6 в сети появилась новая информация о его масштабах и карте.

Оценить все нововведения лично игроки смогут уже совсем скоро. Открытая бета Battlefield 6 стартует 9 августа. Игроки, получившие ключи через Twitch Drops или участвующие в Battlefield Labs, получат ранний доступ уже 7–8 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.