Перед запуском открытой беты Battlefield 6 разработчики внесли серьезные изменения в способности классов

Студия DICE активно готовится к скорому запуску открытого бета-тестирования Battlefield 6 и делится с сообществом ключевыми изменениями, которые были внесены в игру по результатам закрытых тестов в Battlefield Labs. На самом деле прежде чем дать опробовать шутер широкому кругу геймеров, авторы внесли множество изменений и улучшений. Как оказалось, самые серьезные правки коснулись классов Штурмовик и Разведчик, чья роль на поле боя будет значительно переосмыслена.
Как сообщается, разработчики кардинально переработали способности Штурмовика, сместив акцент с выживаемости на тактическую полезность и командование отрядом.
- Инъектор адреналина: Вместо простого самолечения гаджет теперь дает временное сопротивление к оглушающим и световым эффектам, повышает устойчивость к взрывам и огню, а также увеличивает скорость передвижения. Это делает Штурмовика идеальным бойцом для прорыва обороны.
- Новая черта «Командирское присутствие»: Находясь рядом со Штурмовиком, союзники по отряду будут быстрее захватывать точки.
- Маяк высадки (Deploy Beacon): Самое главное изменение — этот культовый гаджет перешел от Разведчика к Штурмовику. DICE объясняет это желанием пресечь тактику снайперов, которые ставили маяки в труднодоступных местах для бесконечного отстрела противников. Теперь маяк предназначен для тактической переброски всего отряда на фланг или для штурма укрепленных позиций.
- Новый гаджет «Штурмовая лестница»: Позволяет создавать новые пути для всей команды, обеспечивая вертикальность геймплея и возможность для неожиданных атак.
Класс Разведчика также претерпел значительные изменения, чтобы лучше соответствовать роли диверсанта и сборщика информации, а не только снайпера.
- Классовая тренировка «Следопыт» была заменена на «Спецназ» (Spec Ops), сфокусированную на скрытности. На базовом уровне она обеспечивает более тихие убийства и передвижение, а на продвинутых — позволяет обнаруживать вражеские гаджеты и быстрее выходить из боя.
- Новая активная способность позволяет вызывать БПЛА для пассивного обнаружения противников для всей команды.
- Фирменная черта «Обнаружение при прицеливании» автоматически помечает врагов, на которых игрок наводит прицел, делая Разведчика гораздо более полезным для команды.
Пока разработчики делятся официальной информацией об изменениях в классах, сообщество гудит слухами и утечками о других аспектах игры, в частности сейчас активно обсуждается режим «Королевская битва». Благодаря старту предзагрузки открытой беты Battlefield 6 в сети появилась новая информация о его масштабах и карте.
Оценить все нововведения лично игроки смогут уже совсем скоро. Открытая бета Battlefield 6 стартует 9 августа. Игроки, получившие ключи через Twitch Drops или участвующие в Battlefield Labs, получат ранний доступ уже 7–8 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
это всего лишь бетка а прогрев такой мощный как перед релизом. неужели они решили ни кого не обманывать и честно сказали что это бетка?
У них каждая часть выходила в виде бетки. Кого и когда они обманывали с этим?
я не про них а вообще про сырые релизы. ну если каждый свой релиз бетят то молодцы что сказать?