"Переходите в Steam": глава Respawn публично раскритиковал EA App после проблем с Battlefield 6

Релиз Battlefield 6 на PC, состоявшийся вчера, не обошёлся без скандала. Игроки столкнулись с многочисленными ошибками при запуске через EA App — фирменный лаунчер Electronic Arts, который блокировал игру или выдавал сообщения об ошибках. Даже руководство компании признало, что ситуация вызвала у них «смущение». Но громче всех высказался Винс Зампелла, глава и сооснователь Respawn Entertainment, известной по Apex Legends и Titanfall.
Несмотря на то, что Respawn принадлежит EA, Зампелла не стал защищать издателя. В серии постов в X (бывшем Twitter) он резко раскритиковал EA App и посоветовал игрокам возвращать игру и покупать её через Steam, где, по его словам, «всё работает гораздо стабильнее».
Когда один из пользователей пожаловался на аналогичные ошибки, Зампелла ответил с иронией:
«Я уже кричал на людей из EA App. Есть идеи, на какие следующие уровни эскалации перейти?»
Он признался, что сам играет в Battlefield 6 именно через Steam и активно рекомендует этот вариант другим. На вопрос одного фаната, стоит ли возвращать игру в EA App и купить её в Steam, Зампелла без колебаний ответил утвердительно. При этом он уточнил, что на Xbox никаких проблем с запуском не наблюдается.
Некоторые пользователи призвали его «пожаловаться лично Эндрю Уилсону», генеральному директору EA. На это Зампелла ответил, что «Уилсон так же расстроен, как и он сам».
Хотя к моменту публикации новости ошибки в EA App уже были устранены, этот случай вновь поставил под сомнение надёжность фирменного лаунчера Electronic Arts — и показал, что даже руководители студий внутри компании предпочитают Steam.
Вообще пофиг.
Мне чем не нравились предыдущие части, тем что по мимо запуска в стиме, открывается автоматически еще и еа лаунчер, в батла 6 запускается прямиком из стима, без запуска еа.
Хах, и почему же Зампелла так не любит ЕА?)))
Зампелла просто бабки получает за то, что лучше всего умеет делать и вряд ли его сильно волнует - кто их платит, потому что его в своё время и ЕА, и Активижн уже успели кинуть.
Что за быдло? Иди покричи на топ менеджмент, ааа ну ты же не сможешь тебя быренько на мороз отправят
А на кого ему орать, если на разработку вбухали миллионы и недополучили прибыль из-за кривого софта? Деду морозу матерные письма писать?
В этой ситуации полностью виновны разработчики и вероятно тестеры приложения!
При его талантах он надолго без работы не останется.
Ниче нового Origin как была багованной площадкой таким и осталась до сих пор помню как перекачивал 4 батлу раза 2-3 чтоб её запустить