"Переходите в Steam": глава Respawn публично раскритиковал EA App после проблем с Battlefield 6

Релиз Battlefield 6 на PC, состоявшийся вчера, не обошёлся без скандала. Игроки столкнулись с многочисленными ошибками при запуске через EA App — фирменный лаунчер Electronic Arts, который блокировал игру или выдавал сообщения об ошибках. Даже руководство компании признало, что ситуация вызвала у них «смущение». Но громче всех высказался Винс Зампелла, глава и сооснователь Respawn Entertainment, известной по Apex Legends и Titanfall.

Несмотря на то, что Respawn принадлежит EA, Зампелла не стал защищать издателя. В серии постов в X (бывшем Twitter) он резко раскритиковал EA App и посоветовал игрокам возвращать игру и покупать её через Steam, где, по его словам, «всё работает гораздо стабильнее».

Когда один из пользователей пожаловался на аналогичные ошибки, Зампелла ответил с иронией:

«Я уже кричал на людей из EA App. Есть идеи, на какие следующие уровни эскалации перейти?»

Он признался, что сам играет в Battlefield 6 именно через Steam и активно рекомендует этот вариант другим. На вопрос одного фаната, стоит ли возвращать игру в EA App и купить её в Steam, Зампелла без колебаний ответил утвердительно. При этом он уточнил, что на Xbox никаких проблем с запуском не наблюдается.

Некоторые пользователи призвали его «пожаловаться лично Эндрю Уилсону», генеральному директору EA. На это Зампелла ответил, что «Уилсон так же расстроен, как и он сам».

Хотя к моменту публикации новости ошибки в EA App уже были устранены, этот случай вновь поставил под сомнение надёжность фирменного лаунчера Electronic Arts — и показал, что даже руководители студий внутри компании предпочитают Steam.