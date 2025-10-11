"Переходите в Steam": глава Respawn публично раскритиковал EA App после проблем с Battlefield 6

ЧАТ ИГРЫ
Релиз Battlefield 6 на PC, состоявшийся вчера, не обошёлся без скандала. Игроки столкнулись с многочисленными ошибками при запуске через EA App — фирменный лаунчер Electronic Arts, который блокировал игру или выдавал сообщения об ошибках. Даже руководство компании признало, что ситуация вызвала у них «смущение». Но громче всех высказался Винс Зампелла, глава и сооснователь Respawn Entertainment, известной по Apex Legends и Titanfall.

Несмотря на то, что Respawn принадлежит EA, Зампелла не стал защищать издателя. В серии постов в X (бывшем Twitter) он резко раскритиковал EA App и посоветовал игрокам возвращать игру и покупать её через Steam, где, по его словам, «всё работает гораздо стабильнее».

Когда один из пользователей пожаловался на аналогичные ошибки, Зампелла ответил с иронией:

«Я уже кричал на людей из EA App. Есть идеи, на какие следующие уровни эскалации перейти?»

Он признался, что сам играет в Battlefield 6 именно через Steam и активно рекомендует этот вариант другим. На вопрос одного фаната, стоит ли возвращать игру в EA App и купить её в Steam, Зампелла без колебаний ответил утвердительно. При этом он уточнил, что на Xbox никаких проблем с запуском не наблюдается.

Некоторые пользователи призвали его «пожаловаться лично Эндрю Уилсону», генеральному директору EA. На это Зампелла ответил, что «Уилсон так же расстроен, как и он сам».

Хотя к моменту публикации новости ошибки в EA App уже были устранены, этот случай вновь поставил под сомнение надёжность фирменного лаунчера Electronic Arts — и показал, что даже руководители студий внутри компании предпочитают Steam.

askazanov

Вообще пофиг.

Domovoy161rus

Мне чем не нравились предыдущие части, тем что по мимо запуска в стиме, открывается автоматически еще и еа лаунчер, в батла 6 запускается прямиком из стима, без запуска еа.

Alex Row

Хах, и почему же Зампелла так не любит ЕА?)))

lowkek

Зампелла просто бабки получает за то, что лучше всего умеет делать и вряд ли его сильно волнует - кто их платит, потому что его в своё время и ЕА, и Активижн уже успели кинуть.

agula98
Я уже кричал на людей из EA App. Есть идеи, на какие следующие уровни эскалации перейти?

Что за быдло? Иди покричи на топ менеджмент, ааа ну ты же не сможешь тебя быренько на мороз отправят

Fatum Sibir

А на кого ему орать, если на разработку вбухали миллионы и недополучили прибыль из-за кривого софта? Деду морозу матерные письма писать?

В этой ситуации полностью виновны разработчики и вероятно тестеры приложения!

VIGITAL ART

При его талантах он надолго без работы не останется.

Dart_Zero

Ниче нового Origin как была багованной площадкой таким и осталась до сих пор помню как перекачивал 4 батлу раза 2-3 чтоб её запустить