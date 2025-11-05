ПК-геймеры обнаружили способ отключить кроссплатформенную игру в Battlefield 6

ПК-геймеры нашли способ обойти систему кроссплатформенной игры в Battlefield 6, редактируя файлы, чтобы избежать игры с пользователями консолей. Этот метод, включающий изменение файла PROFSAVE в каталоге Steam, набирает популярность среди игроков, предпочитающих играть исключительно с помощью клавиатуры и мыши.

Шведский киберспортсмен Ottr поделился этим методом в своём профиле X. По его словам, в настоящее время игроки, отключившие кроссплатформенную игру, перенаправляются в лобби с ботами из-за сокращения числа пользователей этой настройки. Однако с распространением этого метода появилась возможность создавать полноценные матчи между игроками ПК.

Основная причина такого разделения — помощь в прицеливании, доступная игрокам на консолях. Поскольку пользователи PlayStation 5 и Xbox Series используют традиционные контроллеры, которые обеспечивают меньшую точность, чем клавиатура и мышь, Battlefield Studios внедрила систему помощи при прицеливании для балансировки игрового процесса на разных платформах.

Стоит отметить, что помощь при прицеливании в Battlefield 6 вскоре будет изменена. Разработчик уже подтвердил ослабление этой функции, хотя 25%-ное снижение отдачи оружия для пользователей контроллеров пока сохранится. Это изменение призвано снизить недовольство игроков на ПК, считающих текущую систему несбалансированной.

Важно отметить, что изменение файлов для отключения кроссплатформенной игры не мешает игрокам использовать контроллеры на ПК и по-прежнему пользоваться помощью при прицеливании. Однако предполагается, что те, кто хочет редактировать файлы игры, специально ищут игровой процесс без такой помощи.