По данным аналитика, предзаказы Battlefield 6 в Steam уже составляют более 600 тыс. копий, что принесло 35 млн долларов

Разработчики Battlefield 6 пожинают первые плоды своего труда, которым способствовал успех первого открытого бета-тестирования игры. Оказывается, акции Electronic Arts — не единственное, что выросло после бета-тестирования.

Компания Alinea Analytics проанализировала, как бесплатные выходные для предстоящей игры повлияли на её продажи в Steam. Результаты подтверждают, что игра находится в состоянии, которое убедило многих игроков. Согласно последнему отчёту, на Battlefield 6 уже сделано более 600 000 предзаказов, что принесло доход в размере 35 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что количество пользователей, добавивших игру в свои списки желаний, увеличилось до 2,7 миллиона. Примечательно, что 62% из них ранее играли в Call of Duty, а у 48% в библиотеке была Battlefield 2042. Игра также привлекла внимание поклонников Helldivers 2 и Delta Force.

Согласно анализу, до начала бета-тестирования с 25 по 30 июля игру добавили в списки желаний в около 95 000–150 000 человек, а затем её добавили около 300 000 игроков. Первый значительный рост наблюдался после выхода геймплейного трейлера, в результате чего число увеличилось с 754 000 до 1,23 миллиона, что составляет 62% за один день. Следующий рост наблюдался после первого дня бета-тестирования, когда игра стала доступна владельцам кодов. В течение 24 часов число заинтересованных игроков увеличилось примерно с 2,20 миллиона до 2,44 миллиона.

Рис Эллиотт, опубликовавший отчёт, также отметил, что интерес к бета-версии продолжал расти вплоть до последнего дня первоначального тестирования, которое пришлось на 11 августа, хотя сложно сказать, повторится ли этот результат во вторые выходные. Однако он смело предположил, что даже если интерес к игре будет отражён в первых результатах после запуска и она станет самой часто покупаемой частью серии, продажи Battlefield 6 не превысят продажи Call of Duty: Black Ops 7.

Аналитик считает, что это сильная сторона текущей модели, предполагающей ежегодный выпуск новой игры. В результате у Call of Duty есть преданная фан-база, привыкшая регулярно покупать следующую часть, участвовать в новых сезонах и возвращаться в Warzone. Battlefield, в свою очередь, — это серия игр с долгосрочным развитием, а это означает, что «минимальный объём продаж CoD выше, чем максимальный у Battlefield». Однако BF6 может похвастаться тем, что с 3 по 10 августа стала третьей по частоте покупок игрой в Steam.