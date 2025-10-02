По данным аналитиков, продажи Battlefield 6 за первую неделю составят 5 млн копий; в Steam сделано 1,7 млн предзаказов

На момент написания этой статьи до выхода Battlefield 6 на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 оставалась неделя и один день. Известно, что это будет важный релиз для серии, возможно, даже самый масштабный, поскольку многопользовательский бета-тест в начале этого года произвёл фурор. Теперь же новый отчёт показывает, насколько масштабным он будет и насколько масштабным его прогнозируют.
В новом отчёте The Game Business представлены несколько новых статистических данных от аналитической компании Ampere Analysis. По данным Ampere, только в Steam уже оформлено 1,7 миллиона предзаказов на Battlefield 6, и компания прогнозирует, что в первую неделю будет продано 5 миллионов копий.
Другие важные статистические данные, представленные в отчёте, включают оценку Newzoo, согласно которой в бета-версию играли 25 миллионов человек, в то время как Ampere оценивает это число немного ниже — 22 миллиона. Newzoo также сообщает, что пиковое количество одновременных игроков в бета-версии Battlefield 6 на всех платформах составило 10,4 миллиона, что вдвое больше, чем у Battlefield 2042, где пиковое число составило 5,1 миллиона.
много любителей кала
Главное не навалить в штаны от успеха, и поддерживать игру не меньше BF4. А не забросить спустя полтора года как с BF1 где непаханое поле оставили, ни нормальных морских карт, (хотя для них же сделали эсминцы, дирижабль новый, бомбардировщику дали торпеду), ни нормального баланса, где или снайпера лупят по 5-10 человек из одной точки, или пулемет с прицелом через всю карту накидывает, и на этом игру забросили.