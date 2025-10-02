По данным аналитиков, продажи Battlefield 6 за первую неделю составят 5 млн копий; в Steam сделано 1,7 млн предзаказов

На момент написания этой статьи до выхода Battlefield 6 на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 оставалась неделя и один день. Известно, что это будет важный релиз для серии, возможно, даже самый масштабный, поскольку многопользовательский бета-тест в начале этого года произвёл фурор. Теперь же новый отчёт показывает, насколько масштабным он будет и насколько масштабным его прогнозируют.

В новом отчёте The Game Business представлены несколько новых статистических данных от аналитической компании Ampere Analysis. По данным Ampere, только в Steam уже оформлено 1,7 миллиона предзаказов на Battlefield 6, и компания прогнозирует, что в первую неделю будет продано 5 миллионов копий.

Другие важные статистические данные, представленные в отчёте, включают оценку Newzoo, согласно которой в бета-версию играли 25 миллионов человек, в то время как Ampere оценивает это число немного ниже — 22 миллиона. Newzoo также сообщает, что пиковое количество одновременных игроков в бета-версии Battlefield 6 на всех платформах составило 10,4 миллиона, что вдвое больше, чем у Battlefield 2042, где пиковое число составило 5,1 миллиона.