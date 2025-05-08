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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
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По мнению генерального директора EA, перенос Grand Theft Auto 6 может пойти на пользу новому Battlefield

butcher69 butcher69

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что перенос Grand Theft Auto VI может пойти на пользу новому Battlefield. По его словам, благодаря сдвигу даты выхода GTA 6, окно релиза в 2026 финансовом году стало менее конкурентным, и это создаёт благоприятные условия для запуска шутера.

Уилсон подчеркнул, что к моменту выхода проект будет полностью готов, и EA не придётся спешно вносить изменения или откладывать релиз. Более того, по результатам ранних плейтестов, новая часть Battlefield уже превзошла ожидания команды.

EA отчиталась об успешном плейтесте Battlefield 6 и признала свои ошибки с Battlefield 2042

Над игрой трудятся сразу четыре студии: DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive. Также была запущена инициатива Battlefield Labs — программа по тестированию, к которой уже можно присоединиться. Официальный анонс ожидается летом 2025 года, а выход — до марта 2026 года.

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