По оценкам аналитиков, открытая бета Battlefield 6 привлекла более 20 миллионов игроков

Открытая бета Battlefield 6 собрала поистине рекордную аудиторию. По оценкам инвестиционной компании Oppenheimer Holdings, в тестировании приняли участие около 20 миллионов игроков — и это делает бету крупнейшей в истории всей франшизы.

Фирма провела комплексный анализ метрик Steam и других схожих проектов. Согласно их данным, примерно 70% участников пришлись на ПК, а оставшиеся 30% играли на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Такой результат впечатлил аналитиков, и они присвоили EA биржевой рейтинг «Превосходит ожидания». На фоне новости акции издателя продолжают расти.

Сама Electronic Arts пока не раскрывает точное число игроков, но ранее уже подтвердила, что открытое тестирование Battlefield 6 стало самым масштабным за всю историю серии.

Полный релиз шутера назначен на 10 октября, и с такими результатами бета-теста можно ожидать взрывного старта.