По словам разработчиков Battlefield 6, оптимизация для Xbox Series S сделала игру в целом лучше и стабильнее

С момента выхода Xbox Series S в 2020 году разработчики и геймеры критикуют бюджетную консоль Xbox за то, что она тормозит разработку игр и недостаточно мощна для современных игр AAA-класса.

Создатели грядущей Battlefield 6 также рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись при разработке игры на Xbox Series S. Однако на этот раз они действительно приложили много усилий в оптимизацию игры, и в результате она в целом стала работать «лучше и стабильнее».

В интервью Kotaku технический директор Battlefield 6 Кристиан Буль признал сложности, возникшие при запуске игры на Xbox Series S.

Скажу, что самой большой проблемой для нас было решение проблемы с ограниченным объёмом памяти консоли. У Xbox Series S действительно меньше памяти, чем даже у нашего ПК средней комплектации. И поэтому был момент… ну, я бы сказал, где-то 6-12 месяцев назад, когда мы поняли, что многие наши уровни вылетали на Xbox Series S.

В результате команда сосредоточилась на оптимизации использования памяти в Battlefield 6. И эти улучшения ощущались не только на Series S. По словам Буля, этот процесс сделал всю игру лучше и стабильне. Однако разработчики также работали над «конкретными оптимизациями для Xbox Series S.

Мы проводили очень много тестирования, мы собирали много данных. Как только мы смогли увидеть, в чем заключались проблемы, через месяц или два мы решили все наши проблемы с памятью в Series S.

На Xbox Series S бета-версия Battlefield 6 поддерживала стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, лишь с небольшими потерями в визуальной точности, такими как низкое разрешение теней, уменьшенный масштаб ландшафта и т. д.