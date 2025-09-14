По словам разработчиков Battlefield 6, оптимизация для Xbox Series S сделала игру в целом лучше и стабильнее

С момента выхода Xbox Series S в 2020 году разработчики и геймеры критикуют бюджетную консоль Xbox за то, что она тормозит разработку игр и недостаточно мощна для современных игр AAA-класса.
Создатели грядущей Battlefield 6 также рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись при разработке игры на Xbox Series S. Однако на этот раз они действительно приложили много усилий в оптимизацию игры, и в результате она в целом стала работать «лучше и стабильнее».
В интервью Kotaku технический директор Battlefield 6 Кристиан Буль признал сложности, возникшие при запуске игры на Xbox Series S.
Скажу, что самой большой проблемой для нас было решение проблемы с ограниченным объёмом памяти консоли. У Xbox Series S действительно меньше памяти, чем даже у нашего ПК средней комплектации. И поэтому был момент… ну, я бы сказал, где-то 6-12 месяцев назад, когда мы поняли, что многие наши уровни вылетали на Xbox Series S.
В результате команда сосредоточилась на оптимизации использования памяти в Battlefield 6. И эти улучшения ощущались не только на Series S. По словам Буля, этот процесс сделал всю игру лучше и стабильне. Однако разработчики также работали над «конкретными оптимизациями для Xbox Series S.
Мы проводили очень много тестирования, мы собирали много данных. Как только мы смогли увидеть, в чем заключались проблемы, через месяц или два мы решили все наши проблемы с памятью в Series S.
На Xbox Series S бета-версия Battlefield 6 поддерживала стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, лишь с небольшими потерями в визуальной точности, такими как низкое разрешение теней, уменьшенный масштаб ландшафта и т. д.
Если бы все так тестировали и оптимизировали свои игры...
Мда, а ленивые разрабы всегда будут искать отговорки и винить во всём эту консоль.
Майки вообще наипали, то что у них младшая версия графика такая еже будет но но ~1080п а на деле вышло всё на оборот, если хотели убийцу пс5 за 300$ делать то нужно было сопоставить по мощности пс5, 10 тф и хотя бы 12-14 ГБ памяти, а вообще лучше те же 400$ но без привода, и не было срача что не хватает железо у слабой консоли.
Вообще-то они обещали 1440р😄
Sony вообще обещали 8к на PS5 )
Ну с сони это работает, многие думают что пс5 тянет игры в 4к, ведь в настройках консоли стоит 4к, а пс5 про это для 8к тв