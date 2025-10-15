По словам старшего продюсера Dice, в свое время Battlefield был "Dungeons & Dragons среди шутеров"

Несмотря на ряд проблем с производительностью, подбором игроков и прочим, Battlefield 6, пожалуй, можно смело назвать успешным возвращением серии шутеров. Постоянно ведутся споры о том, превзойдет ли она в этом году по некоторым аспектам Call of Duty, хотя изначально перед Battlefield ставились совсем другие задачи.

В интервью GQ старший продюсер Dice Дэвид Сирланд (David Sirland) сказал, что, по его мнению, Battlefield был скорее нишевым шутером. «Когда я начинал, Battlefield был нишей в нише, он был почти как Dungeons and Dragons среди шутеров», — сказал он. «Я думаю, что Battlefield просуществовал так долго, потому что в то время его суть была очень амбициозной», — добавил Джереми Чабб (Jeremy Chubb), продюсер Dice.

Очевидно, что франшиза прошла долгий путь с момента своего скромного начала, но то же самое можно сказать и о ее главном конкуренте — Call of Duty. Винс Зампелла, нынешний руководитель Battlefield и основатель Infinity Ward, рассказал, как вообще появилась Call of Duty. «Единственная причина существования Call of Duty — это то, что EA были козлами», — сказал он, вспоминая, как более 20 лет назад ушел из EA из-за спора по поводу Medal of Honor.