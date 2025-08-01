По словам Винса Зампеллы, Battlefield 6 - своего рода духовный преемник Battlefield 3 и 4

Вчера EA представила несколько новых функций долгожданной Battlefield 6, которые особенно порадовали давних фанатов, годами ожидавших игру такого же качества, как и предыдущие игры. По словам Винса Зампеллы, исполнительного вице-президента EA, Battlefield 6 — это духовный преемник Battlefield 3 и 4.
Винс Зампелла подчеркнул, что Battlefield — это франшиза с двадцатилетней историей, известная культовыми играми, которые при хорошем исполнении добиваются большого успеха.
Battlefield — это франшиза, охватывающая более двух десятилетий и включающая в себя одни из самых культовых и знаковых игр. Когда Battlefield делает всё правильно, это безумие, правда? Мы видели в ней духовного преемника Battlefield 3 и 4. Каким должен быть этот следующий духовный преемник? С этого мы и начинали.
У нас есть люди, которые работали с Battlefield с самого начала, а также много новых студий, новая кровь, которая взглянет на игру по-новому. Это важно, и фанаты Battlefield знают, что основная ДНК должна быть сохранена. Мы должны создать карты в большом масштабе.
Для игроков, желающих протестировать игру до её выхода, EA проведёт открытое бета-тестирование в два отдельных уикенда: 9–10 августа и 14–17 августа.
Battlefield 6 выйдет 10 октября этого года.
Выглядит всяко лучше, чем 2042
"Батла 6 это тупа Райн Гослинг из фильма драйв, ну прям Тайно Пернул из бойцовского клуб, да я отвечаю это литерли Патрик Бейтман на рынке видеоигр"
© Винс Зампелла
Этот пост слишком жидкий
мой чаще
может кому пригодится не ведитесь на дешёвые рекламы, задротов, которые говорят там XFCE MATE и прочая дичь я потратил сутки для теста ставил федора мате кинамон стим рпм флетпак линукс минт мате кинамон стим снап и флетпак убунту 24 25 стим снап, так же использовал zram zrswap swap различные методы сжатия, драйвера везде меса, в итоге 30ка спокойно на Убунту при обычном свопе в стим снап в сайлент в других системах фпс падает до 8, даже в линукс минт снап версия стим хотя база полностью 24 убунты лтс, даже драва те же, то есть не ставте пересборки, если тупо поиграть из коробки и для учебы работы Убунту 24 лтс если чиста для игр то Убунту 25, если нравится ковырятся в системе то монджаро, если слабый комп Опенсусе остальное дерьмо пересобраное дегенератами из разных стран.
Кроме того санкции против нас не поддерживает только немцы OpenSuse, Ubuntu поддерживает но не применяет остальные системы неинтересны монджаро трояны, что касаемо интерфейса то гном 4 ест на старте столько же сколько и гном 2 мате и гном 3 кинамон просто там лишних 500мб экономят за счет вырезаных фоновых приложений, напишите игровой скрипт и все чтобы очищать ОЗУ от фона при запуске.
Зрам них не дает, зсвап тоже, а вот своп быстрый на ссд.
Переведи на наш
Эээээ, а теперь все то же самое, но по человечески!
И так сказали буквально все игравшие и смотревшие трансляции.
Да не продадите вы её мне, надоели, через ВПН даже свой и хороший это не играбельно )
Тоже самое говорили и про 2042
Хорошо, если так буит
Зампелла сам то играл в них для сравнения?!
В карте с беты не так много построек в которые можно зайти.
не увидел маячков у рекона на презентации. я слепой или их нет?