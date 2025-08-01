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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 249 оценок

По словам Винса Зампеллы, Battlefield 6 - своего рода духовный преемник Battlefield 3 и 4

monk70 monk70

Вчера EA представила несколько новых функций долгожданной Battlefield 6, которые особенно порадовали давних фанатов, годами ожидавших игру такого же качества, как и предыдущие игры. По словам Винса Зампеллы, исполнительного вице-президента EA, Battlefield 6 — это духовный преемник Battlefield 3 и 4.

Винс Зампелла подчеркнул, что Battlefield — это франшиза с двадцатилетней историей, известная культовыми играми, которые при хорошем исполнении добиваются большого успеха.

Battlefield — это франшиза, охватывающая более двух десятилетий и включающая в себя одни из самых культовых и знаковых игр. Когда Battlefield делает всё правильно, это безумие, правда? Мы видели в ней духовного преемника Battlefield 3 и 4. Каким должен быть этот следующий духовный преемник? С этого мы и начинали.

У нас есть люди, которые работали с Battlefield с самого начала, а также много новых студий, новая кровь, которая взглянет на игру по-новому. Это важно, и фанаты Battlefield знают, что основная ДНК должна быть сохранена. Мы должны создать карты в большом масштабе.

Для игроков, желающих протестировать игру до её выхода, EA проведёт открытое бета-тестирование в два отдельных уикенда: 9–10 августа и 14–17 августа.

Battlefield 6 выйдет 10 октября этого года.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
TheNikolay00

Выглядит всяко лучше, чем 2042

13
Dart_Zero

"Батла 6 это тупа Райн Гослинг из фильма драйв, ну прям Тайно Пернул из бойцовского клуб, да я отвечаю это литерли Патрик Бейтман на рынке видеоигр"

© Винс Зампелла

6
Hall_1920

Этот пост слишком жидкий

InkubatorKlef Hall_1920

мой чаще

2
Trevor2025

может кому пригодится не ведитесь на дешёвые рекламы, задротов, которые говорят там XFCE MATE и прочая дичь я потратил сутки для теста ставил федора мате кинамон стим рпм флетпак линукс минт мате кинамон стим снап и флетпак убунту 24 25 стим снап, так же использовал zram zrswap swap различные методы сжатия, драйвера везде меса, в итоге 30ка спокойно на Убунту при обычном свопе в стим снап в сайлент в других системах фпс падает до 8, даже в линукс минт снап версия стим хотя база полностью 24 убунты лтс, даже драва те же, то есть не ставте пересборки, если тупо поиграть из коробки и для учебы работы Убунту 24 лтс если чиста для игр то Убунту 25, если нравится ковырятся в системе то монджаро, если слабый комп Опенсусе остальное дерьмо пересобраное дегенератами из разных стран.

Кроме того санкции против нас не поддерживает только немцы OpenSuse, Ubuntu поддерживает но не применяет остальные системы неинтересны монджаро трояны, что касаемо интерфейса то гном 4 ест на старте столько же сколько и гном 2 мате и гном 3 кинамон просто там лишних 500мб экономят за счет вырезаных фоновых приложений, напишите игровой скрипт и все чтобы очищать ОЗУ от фона при запуске.

Зрам них не дает, зсвап тоже, а вот своп быстрый на ссд.

4
meushroom

Переведи на наш

DarkLordZetrax

Эээээ, а теперь все то же самое, но по человечески!

Samson48

И так сказали буквально все игравшие и смотревшие трансляции.

3
DezkQ

Да не продадите вы её мне, надоели, через ВПН даже свой и хороший это не играбельно )

3
prowkan
3
FRentertainment2

Тоже самое говорили и про 2042

2
K0t Felix
По словам Винса Зампеллы, Battlefield 6 - своего рода духовный преемник Battlefield 3 и 4

Хорошо, если так буит

Рикочико

Зампелла сам то играл в них для сравнения?!

В карте с беты не так много построек в которые можно зайти.

YouCantStopMe

не увидел маячков у рекона на презентации. я слепой или их нет?

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