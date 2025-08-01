По словам Винса Зампеллы, Battlefield 6 - своего рода духовный преемник Battlefield 3 и 4

Вчера EA представила несколько новых функций долгожданной Battlefield 6, которые особенно порадовали давних фанатов, годами ожидавших игру такого же качества, как и предыдущие игры. По словам Винса Зампеллы, исполнительного вице-президента EA, Battlefield 6 — это духовный преемник Battlefield 3 и 4.

Винс Зампелла подчеркнул, что Battlefield — это франшиза с двадцатилетней историей, известная культовыми играми, которые при хорошем исполнении добиваются большого успеха.

Battlefield — это франшиза, охватывающая более двух десятилетий и включающая в себя одни из самых культовых и знаковых игр. Когда Battlefield делает всё правильно, это безумие, правда? Мы видели в ней духовного преемника Battlefield 3 и 4. Каким должен быть этот следующий духовный преемник? С этого мы и начинали.



У нас есть люди, которые работали с Battlefield с самого начала, а также много новых студий, новая кровь, которая взглянет на игру по-новому. Это важно, и фанаты Battlefield знают, что основная ДНК должна быть сохранена. Мы должны создать карты в большом масштабе.

Для игроков, желающих протестировать игру до её выхода, EA проведёт открытое бета-тестирование в два отдельных уикенда: 9–10 августа и 14–17 августа.

Battlefield 6 выйдет 10 октября этого года.