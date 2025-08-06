По слухам, Activision не боится релиза Battlefield 6 и не видит в этой серии конкурента для Call of Duty

Согласно данным от анонимных источников Insider Gaming, знакомых с внутренними обсуждениями в Activision, руководство компании не испытывает беспокойства по поводу грядущего релиза Battlefield 6. Несмотря на ажиотаж вокруг нового шутера от EA, в Activision, по слухам, уверены, что их флагманская франшиза Call of Duty «слишком велика, чтобы потерпеть крах».

Такая позиция выглядит максимально недальновидной. История, особенно в игровой и технологической индустрии, знает множество примеров, когда казавшиеся незыблемыми гиганты рушились буквально за считанные годы. Достаточно вспомнить крах компании Nokia, которая доминировала на рынке мобильных телефонов, но не смогла адаптироваться к эпохе смартфонов, или исчезновение с вершин чартов целого жанра музыкальных игр вроде Guitar Hero из-за стагнации и перенасыщения рынка. Уверенность в собственной неуязвимости часто предшествует падению даже казалось бы в трендовых вещах: Concord, десятки королевских битв и еще множество других примеров.

При этом у Battlefield 6, в отличие от прошлых частей, есть серьезное преимущество. Теперь за развитием всей франшизы стоит Винс Зампелла — один из создателей оригинальной Call of Duty и основатель студии Respawn, подарившей миру Titanfall и Apex Legends. Его команда ветеранов индустрии знает, как создавать успешные шутеры, способные бросить вызов лидеру рынка.

В то же время сама серия Call of Duty, по мнению многих, находится в стагнации. Последние части подвергаются все большей критике даже со стороны самых преданных фанатов за недостаток инноваций, а данные о продажах публикуются уже не с таким энтузиазмом, как раньше, что может свидетельствовать о снижении показателей.

Игроки смогут составить собственное мнение уже совсем скоро. Открытая бета Battlefield 6 стартует 9 августа. Игроки, получившие ключи через Twitch Drops или участвующие в Battlefield Labs, получат ранний доступ уже 7–8 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новая часть Call of Duty же выйдет в релиз предположительно в ноябре этого года.