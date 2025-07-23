По сообщениям, EA платит создателям контента миллионы долларов на маркетинг Battlefield 6

Ранее на этой неделе EA официально анонсировала Battlefield 6. подтвердив, что 24 июля состоится мировая премьера трейлера. В преддверии этой даты ажиотаж вокруг возвращения серии уже был высок, и издатель поставил амбициозную цель — собрать 100 миллионов долларов для мощного возвращения.
В рамках этого плана игровой гигант также вложил значительные средства в маркетинговые усилия. Фактически, в новом отчёте говорится, что только создателям контента были выплачены миллионы долларов.
Как сообщил надёжный источник Том Хендерсон, EA запланировала полностью оплаченные поездки для крупнейших создателей контента для продвижения Battlefield 6. В отчёте говорится, что эти планы были реализованы ещё в прошлом месяце, но создатели контента, похоже, получили дополнительные поощрения. По словам анонимных источников, создатели контента получили «значительные суммы денег» в рамках предстоящего мероприятия.
Финансирование EA служит стимулом для создателей контента освещать Battlefield 6 на предстоящем крупном мероприятии и в период бета-тестирования. Сообщается, что это самая большая сумма денег, которую создатели контента когда-либо получали за подобное мероприятие.
После публикации отчёта стало очевидно, что EA делает всё возможное, чтобы распространять позитивный настрой в отношении Battlefield. Однако фанаты в социальных сетях уже выразили осторожность после провала Battlefield 2042.
Мне опять не заплатили
Лучше бы эти бабки в игру вкинули, чтобы хотя бы попытаться сделать нормальный шутан
Думаю пара-тройка лямов это крошки по сравнению с непосредственным бюджетом игры
Логвинов, ты тут? Сколько тебе отслюнявили бабосов? Или ты уже давно вышел в тираж, ЕА тебя сняла с пробега?)
А может стоит вложиться в непосредственную разработку, а не в маркетинг. Плохие мысли при таких новостях, если игра плоха то продать может только маркетинг.
Короче опять деньги получил отдел маркетинга и продажные стримеры.
Да, да, ведь в параше 2042 именно это помогло продать хотя бы на старте этот багованный кусок кода, ведь разрабам мало платили, на тестерах вообще сэкономили и стримеров тех же пригласили...
Ваще странно, ага. Тоха говорил что 2042 на старте был исключительным шедевром, но почему-то никто не верил честному непродажному блогеру )))
Эта часть будет годная 💯
Решили не мелочится на продажных стримах на твиче (впрочем какая из топовых компаний не спонсирует продажничи?)
А не должны?