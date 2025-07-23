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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 179 оценок

По сообщениям, EA платит создателям контента миллионы долларов на маркетинг Battlefield 6

monk70 monk70

Ранее на этой неделе EA официально анонсировала Battlefield 6. подтвердив, что 24 июля состоится мировая премьера трейлера. В преддверии этой даты ажиотаж вокруг возвращения серии уже был высок, и издатель поставил амбициозную цель — собрать 100 миллионов долларов для мощного возвращения.

В рамках этого плана игровой гигант также вложил значительные средства в маркетинговые усилия. Фактически, в новом отчёте говорится, что только создателям контента были выплачены миллионы долларов.

Как сообщил надёжный источник Том Хендерсон, EA запланировала полностью оплаченные поездки для крупнейших создателей контента для продвижения Battlefield 6. В отчёте говорится, что эти планы были реализованы ещё в прошлом месяце, но создатели контента, похоже, получили дополнительные поощрения. По словам анонимных источников, создатели контента получили «значительные суммы денег» в рамках предстоящего мероприятия.

Финансирование EA служит стимулом для создателей контента освещать Battlefield 6 на предстоящем крупном мероприятии и в период бета-тестирования. Сообщается, что это самая большая сумма денег, которую создатели контента когда-либо получали за подобное мероприятие.

После публикации отчёта стало очевидно, что EA делает всё возможное, чтобы распространять позитивный настрой в отношении Battlefield. Однако фанаты в социальных сетях уже выразили осторожность после провала Battlefield 2042.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kamishini1993

Мне опять не заплатили

4
TheNikolay00

Лучше бы эти бабки в игру вкинули, чтобы хотя бы попытаться сделать нормальный шутан

3
Генерал Анатолий

Думаю пара-тройка лямов это крошки по сравнению с непосредственным бюджетом игры

Даздрасен Дыклоп

Логвинов, ты тут? Сколько тебе отслюнявили бабосов? Или ты уже давно вышел в тираж, ЕА тебя сняла с пробега?)

2
borsic

А может стоит вложиться в непосредственную разработку, а не в маркетинг. Плохие мысли при таких новостях, если игра плоха то продать может только маркетинг.

1
LayTam75

Короче опять деньги получил отдел маркетинга и продажные стримеры.

Да, да, ведь в параше 2042 именно это помогло продать хотя бы на старте этот багованный кусок кода, ведь разрабам мало платили, на тестерах вообще сэкономили и стримеров тех же пригласили...

1
Pahant0Ss

Ваще странно, ага. Тоха говорил что 2042 на старте был исключительным шедевром, но почему-то никто не верил честному непродажному блогеру )))

211186

Эта часть будет годная 💯

1
Генерал Анатолий

Решили не мелочится на продажных стримах на твиче (впрочем какая из топовых компаний не спонсирует продажничи?)

H-DS

А не должны?