По сообщениям, EA платит создателям контента миллионы долларов на маркетинг Battlefield 6

Ранее на этой неделе EA официально анонсировала Battlefield 6. подтвердив, что 24 июля состоится мировая премьера трейлера. В преддверии этой даты ажиотаж вокруг возвращения серии уже был высок, и издатель поставил амбициозную цель — собрать 100 миллионов долларов для мощного возвращения.

В рамках этого плана игровой гигант также вложил значительные средства в маркетинговые усилия. Фактически, в новом отчёте говорится, что только создателям контента были выплачены миллионы долларов.

Как сообщил надёжный источник Том Хендерсон, EA запланировала полностью оплаченные поездки для крупнейших создателей контента для продвижения Battlefield 6. В отчёте говорится, что эти планы были реализованы ещё в прошлом месяце, но создатели контента, похоже, получили дополнительные поощрения. По словам анонимных источников, создатели контента получили «значительные суммы денег» в рамках предстоящего мероприятия.

Финансирование EA служит стимулом для создателей контента освещать Battlefield 6 на предстоящем крупном мероприятии и в период бета-тестирования. Сообщается, что это самая большая сумма денег, которую создатели контента когда-либо получали за подобное мероприятие.

После публикации отчёта стало очевидно, что EA делает всё возможное, чтобы распространять позитивный настрой в отношении Battlefield. Однако фанаты в социальных сетях уже выразили осторожность после провала Battlefield 2042.