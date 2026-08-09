По сообщениям, Steam вернул деньги игроку Battlefield 6 после 470 часов игры за удаление режима Rush

Решение Electronic Arts без предупреждения удалить режим Rush из системы подбора игроков в Battlefield 6 привело к тому, что как минимум один игрок запросил возврат средств в Steam, получив его, несмотря на то, что он играл в игру в течение количества часов, обычно несовместимого с условиями Valve.

Пользователь Reddit ExplorEverythingOnce сообщил о получении полного возврата средств в размере 109,24 долларов США от Steam за Phantom Edition игры Battlefield 6. Однако самой необычной цифрой было время, проведённое в игре: игрок накопил примерно 470 часов, что более чем в 230 раз превышает два часа, которые Steam обычно разрешает для возврата средств.

Режим Rush исчез ранее на этой неделе с патчем 1.4.1.5, частью обновления, которое в основном включало незначительные исправления. Режим не был полностью удалён из игры, так как он по-прежнему доступен через Portal, но он больше не отображается в пользовательском поиске в подборе игроков. Именно это изменение сделало его удаление очевидным для игроков.

Rush — это классический режим в серии Battlefield, представленный в 2008 году с Battlefield: Bad Company. Его удаление из системы подбора игроков без явного уведомления вызвало негативную реакцию в сообществе, особенно среди игроков, которые приобрели игру отчасти ради этого режима.

По словам пользователя, запрос на возврат средств был удовлетворён после объяснения службе поддержки Steam, что несколько режимов были удалены из системы подбора игроков без надлежащего уведомления, почти через год после запуска игры. Игрок также предоставил оператору официальный список режимов на сайте Battlefield и сообщение сообщества EA, подтверждающее удаление.

Оператор, как сообщается, признал, что ситуация была неверной, и поэтому разрешил полный возврат средств за покупку, совершённую при релизе игры.

Однако на данный момент неясно, будет ли Steam рассматривать этот случай как исключение или сможет ли он предоставить аналогичные возвраты другим игрокам Battlefield 6. Ситуация усугубляется тем, что на момент публикации режим Rush по-прежнему указан на официальном сайте EA как режим игры Battlefield 6.