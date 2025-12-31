По статистике Steam, за декабрь онлайн Battlefield 6 рухнул почти в два раза

Согласно данным Steam, в Battlefield 6 идёт резкий спад игроков. В ноябре играло единовременно более 200 тыс. пользователей, тогда как в декабре этот показатель обвалился до 100 тыс. человек.
Аудитория указывает на монотонность геймплея и нехватку нового контента, технические ошибки в интерфейсе, нерегистрируемые выстрелы, неудачные изменения в балансе и механике. В результате многие предпочли провести праздники в других играх.
Для EA и DICE это признак надвигающейся беды, учитывая, что на релизе в Battlefield 6 играло более 700 тыс. геймеров, текущая ситуация выглядит тревожно.
Нда. По площадке по аренде игр судят о положении игры, которая распространяется не только в ней. Но и так же через платформы консольщиков. Новости все абсурднее и абсурднее. Тем более судить по площадке, которую уже смело можно назвать помойкой на заднем дворе Пк.
P.s. нда местные адепты и боты Стима снова не довольны истиной. Их проблемы. Степень их недовольности можно судить по оскорблением и прочим признакам слабости их позиции.
шиз ... интересно послушать что у нас передний двор Пк ? =)
Санитаров позови, галоперидола тебе мало.
Как ещё судить предложишь, кловен?
Так игра кал была это все говорили еще до релиза, просто отдел маркетинга постарался а потом пользователи провели что это очередная унылая бф и быренько ливнули
То есть 100к онлайн только в Steam это уже называется калом?
Arc Raders: подержи моё пиво
Во как, похоже это фиаско, если срочно ничего не сделают, будет плохо.
Сделают.
В бф7 через полтора года 😆
Бф7 будет как минимум через 4 года.
Так у бф6 же главного разраба конкуренты шлëпнули, вот и всë, хана батлфилду, помянем
Насильно в него влили бутылку вискарика)
В новость BF 6 вставили скрин из 2 бед компани причем 1-ю миссию же
Всё надоедает, большинство бегает за трендами, сейчас это арк рейдерс, а батла уже старьё.
ауч
Удивляюсь как он раньше не рухнул, 20 лет играют в одно и тоже в разной обертке
Надо завести клоунские кислотные скины и радужных тряпок.