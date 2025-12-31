ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 156 оценок

По статистике Steam, за декабрь онлайн Battlefield 6 рухнул почти в два раза

KoRnEr KoRnEr

Согласно данным Steam, в Battlefield 6 идёт резкий спад игроков. В ноябре играло единовременно более 200 тыс. пользователей, тогда как в декабре этот показатель обвалился до 100 тыс. человек.

Аудитория указывает на монотонность геймплея и нехватку нового контента, технические ошибки в интерфейсе, нерегистрируемые выстрелы, неудачные изменения в балансе и механике. В результате многие предпочли провести праздники в других играх.

Для EA и DICE это признак надвигающейся беды, учитывая, что на релизе в Battlefield 6 играло более 700 тыс. геймеров, текущая ситуация выглядит тревожно.

Комментарии:  20
Egik81

Нда. По площадке по аренде игр судят о положении игры, которая распространяется не только в ней. Но и так же через платформы консольщиков. Новости все абсурднее и абсурднее. Тем более судить по площадке, которую уже смело можно назвать помойкой на заднем дворе Пк.

P.s. нда местные адепты и боты Стима снова не довольны истиной. Их проблемы. Степень их недовольности можно судить по оскорблением и прочим признакам слабости их позиции.

18
makeavelli

шиз ... интересно послушать что у нас передний двор Пк ? =)

6
Hevin

Санитаров позови, галоперидола тебе мало.

7
JIoMTuK

Как ещё судить предложишь, кловен?

4
agula98

Так игра кал была это все говорили еще до релиза, просто отдел маркетинга постарался а потом пользователи провели что это очередная унылая бф и быренько ливнули

5
JustA_NiceGuy

То есть 100к онлайн только в Steam это уже называется калом?

Real Slim Shady

Arc Raders: подержи моё пиво

3
sa1958

Во как, похоже это фиаско, если срочно ничего не сделают, будет плохо.

2
Гейб 30 процентный

Сделают.

Спойлер

В бф7 через полтора года 😆

2
JustA_NiceGuy Гейб 30 процентный

Бф7 будет как минимум через 4 года.

MadPumpkin2

Так у бф6 же главного разраба конкуренты шлëпнули, вот и всë, хана батлфилду, помянем

1
tvorog8088

Насильно в него влили бутылку вискарика)

zangx

В новость BF 6 вставили скрин из 2 бед компани причем 1-ю миссию же

1
tvorog8088

Всё надоедает, большинство бегает за трендами, сейчас это арк рейдерс, а батла уже старьё.

Unlabored Flawlessness

ауч

Сережаа

Удивляюсь как он раньше не рухнул, 20 лет играют в одно и тоже в разной обертке

Даздрасен Дыклоп

Надо завести клоунские кислотные скины и радужных тряпок.