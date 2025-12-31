По статистике Steam, за декабрь онлайн Battlefield 6 рухнул почти в два раза

Согласно данным Steam, в Battlefield 6 идёт резкий спад игроков. В ноябре играло единовременно более 200 тыс. пользователей, тогда как в декабре этот показатель обвалился до 100 тыс. человек.

Аудитория указывает на монотонность геймплея и нехватку нового контента, технические ошибки в интерфейсе, нерегистрируемые выстрелы, неудачные изменения в балансе и механике. В результате многие предпочли провести праздники в других играх.

Для EA и DICE это признак надвигающейся беды, учитывая, что на релизе в Battlefield 6 играло более 700 тыс. геймеров, текущая ситуация выглядит тревожно.