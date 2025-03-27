Почему все утечки геймплея новой Battlefield выглядят так плохо? В этом виновата особая защита от EA

В последние недели в сеть попало немало утечек геймплея Battlefield 6, но есть один нюанс — почти все они записаны в ужасающем качестве. Размытые кадры, странные ракурсы и едва различимые детали вызвали целый ряд логичных вопросов у фанатов серии и простых пользователей. Однако это не связано с якобы "плохим" качеством шутера или его ранней сборкой. Всё из-за встроенной защиты, которая мешает качественным утечкам.

Согласно информации от одного из авторов утечек под ником Detcik, разработчики внедрили уникальную систему водяных знаков, которая делает каждую запись отслеживаемой. Эти метки разбросаны по всему экрану и практически незаметны во время обычного геймплея. Однако в определенных условиях, например в темных меню, они становятся видимыми, позволяя EA легко вычислять источник утечки.

Чтобы обойти эту систему, инсайдеры используют крайне низкое качество съемки, кадрируя изображение так, чтобы скрыть потенциальные идентификаторы. Именно поэтому большая часть утечек выглядит так, будто это "привет" из 2005 года.

Один из участников тестирования отметил:

Даже если EA не нравится, что мы делимся этими материалами, мы все — фанаты Battlefield. В какой-то мере эти утечки даже помогают разработчикам понять, что они делают все правильно. Мы уже влюбились в этот проект.

Интересно, что несмотря на строгую систему защиты, EA пока не стала массово удалять утечки. Возможно, дело в позитивном приеме среди игроков, которым понравились опубликованный кадры. И сейчас команда разработчиков может анализировать отзывы не только от тестировщиков, но и рядовых пользователей.

Хотя о Battlefield 6 пока известно немного, последние утечки подтверждают, что игра вернет классические механики, любимые сообществом. В частности, появится система командиров, позволяющая координировать действия команды, а также более проработанный разрушаемый мир.

Кроме того, в игре появится новая функция реалистичного укрытия, о которой давно просили фанаты. Теперь бойцы смогут плотнее прижиматься к объектам, снижая видимость и улучшая защиту во время перестрелок.

Дата выхода Battlefield 6 остается неизвестной, но с учетом возрастающего числа утечек и обсуждений, полноценная презентация игры может состояться уже совсем скоро.