Почему все утечки геймплея новой Battlefield выглядят так плохо? В этом виновата особая защита от EA

В последние недели в сеть попало немало утечек геймплея Battlefield 6, но есть один нюанс — почти все они записаны в ужасающем качестве. Размытые кадры, странные ракурсы и едва различимые детали вызвали целый ряд логичных вопросов у фанатов серии и простых пользователей. Однако это не связано с якобы "плохим" качеством шутера или его ранней сборкой. Всё из-за встроенной защиты, которая мешает качественным утечкам.
Согласно информации от одного из авторов утечек под ником Detcik, разработчики внедрили уникальную систему водяных знаков, которая делает каждую запись отслеживаемой. Эти метки разбросаны по всему экрану и практически незаметны во время обычного геймплея. Однако в определенных условиях, например в темных меню, они становятся видимыми, позволяя EA легко вычислять источник утечки.
Чтобы обойти эту систему, инсайдеры используют крайне низкое качество съемки, кадрируя изображение так, чтобы скрыть потенциальные идентификаторы. Именно поэтому большая часть утечек выглядит так, будто это "привет" из 2005 года.
Один из участников тестирования отметил:
Даже если EA не нравится, что мы делимся этими материалами, мы все — фанаты Battlefield. В какой-то мере эти утечки даже помогают разработчикам понять, что они делают все правильно. Мы уже влюбились в этот проект.
Интересно, что несмотря на строгую систему защиты, EA пока не стала массово удалять утечки. Возможно, дело в позитивном приеме среди игроков, которым понравились опубликованный кадры. И сейчас команда разработчиков может анализировать отзывы не только от тестировщиков, но и рядовых пользователей.
Хотя о Battlefield 6 пока известно немного, последние утечки подтверждают, что игра вернет классические механики, любимые сообществом. В частности, появится система командиров, позволяющая координировать действия команды, а также более проработанный разрушаемый мир.
Кроме того, в игре появится новая функция реалистичного укрытия, о которой давно просили фанаты. Теперь бойцы смогут плотнее прижиматься к объектам, снижая видимость и улучшая защиту во время перестрелок.
Дата выхода Battlefield 6 остается неизвестной, но с учетом возрастающего числа утечек и обсуждений, полноценная презентация игры может состояться уже совсем скоро.
'' Почему все протечки выглядят так плохо? ''
Сами же и сливают маркетологи ЕА.
Этакая "секретность" только шляпой да и попахивает.
Ну если , всех всё устраивает, можно начинать сливать более качественно видео геймплея.
боюсь, что эта защита попадет в релизную версию
А почему нет нормального слива? Там скан паспорта просят, что ли? Какой-нибудь человек из России получит ключик, запишет подробный разбор - что EA ему сделает?
Очевидно, получит бан и вероятно какие-то санкции в сторону аккаунта, для обычного человека последствия удручающие
Надеюсь с выходом бф 6 выйдет и их королевская битва чтобы дать в рот активижнам, которые положили глубокий болт на игру
Зачем? У ЕА уже есть баттл рояль в лице Апекса
Но нет какого-то более приземленного, из нынешних выживших роялей в реальном сеттинге какие вообще можно вспомнить? На ум только полудохлый PUBG приходит, да Warzone
так и есть, только пубг и варзон
Ну да же по тем ранним слитым кадрам которые светились тут, были не в плохом качестве (даже в 720p вроде были видосы тут на PG). И да же они показывали то качество проекта в котором оно находиться на данный момент. Зачем сейчас это обсасывать? Такое ощущение что на критику (а чё так среднячково всё выглядит) тестировщики стали дефать игру мол "вы не подумайте что игра выглядит так плохо, просто качество видео такое"... Хз, это же альфа была. В чём проблема?
Где шутка в комментариях про качественный геймплей которую скрывает защита))
Бывает такая защита, но как-то верится с трудом, что она тут применяется. По мне скорей просто сливают в нужном качестве и кол-ве. Так сказать дозированный слив.
Оно так и есть
Может и нет, а может кто то с камерой телефона снимает.
там есть водяные знаки, так же как в ныне тестируемой Skate в которую мне довелось получить доступ на закрытый Playtest
Почему слился ?
Ага, ага. Так и запишем - в плохом качестве игр еа виновата их же защита. // Александр Ковалёв
Ты дальше заголовка статью не прочитал или троллишь так толсто? Очевидно же, что речь шла о самом качестве видосов, которые в разрешение 360p заливают.