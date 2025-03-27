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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 121 оценка

Почему все утечки геймплея новой Battlefield выглядят так плохо? В этом виновата особая защита от EA

Gutsz Gutsz

В последние недели в сеть попало немало утечек геймплея Battlefield 6, но есть один нюанс — почти все они записаны в ужасающем качестве. Размытые кадры, странные ракурсы и едва различимые детали вызвали целый ряд логичных вопросов у фанатов серии и простых пользователей. Однако это не связано с якобы "плохим" качеством шутера или его ранней сборкой. Всё из-за встроенной защиты, которая мешает качественным утечкам.

Согласно информации от одного из авторов утечек под ником Detcik, разработчики внедрили уникальную систему водяных знаков, которая делает каждую запись отслеживаемой. Эти метки разбросаны по всему экрану и практически незаметны во время обычного геймплея. Однако в определенных условиях, например в темных меню, они становятся видимыми, позволяя EA легко вычислять источник утечки.

Чтобы обойти эту систему, инсайдеры используют крайне низкое качество съемки, кадрируя изображение так, чтобы скрыть потенциальные идентификаторы. Именно поэтому большая часть утечек выглядит так, будто это "привет" из 2005 года.

Один из участников тестирования отметил:

Даже если EA не нравится, что мы делимся этими материалами, мы все — фанаты Battlefield. В какой-то мере эти утечки даже помогают разработчикам понять, что они делают все правильно. Мы уже влюбились в этот проект.

Интересно, что несмотря на строгую систему защиты, EA пока не стала массово удалять утечки. Возможно, дело в позитивном приеме среди игроков, которым понравились опубликованный кадры. И сейчас команда разработчиков может анализировать отзывы не только от тестировщиков, но и рядовых пользователей.

Хотя о Battlefield 6 пока известно немного, последние утечки подтверждают, что игра вернет классические механики, любимые сообществом. В частности, появится система командиров, позволяющая координировать действия команды, а также более проработанный разрушаемый мир.

Последняя утечка геймплея новой Battlefield подтверждает возвращение любимых функций игроков

Кроме того, в игре появится новая функция реалистичного укрытия, о которой давно просили фанаты. Теперь бойцы смогут плотнее прижиматься к объектам, снижая видимость и улучшая защиту во время перестрелок.

В новой Battlefield появится функция, которая давно напрашивалась в реалистичный шутер

Дата выхода Battlefield 6 остается неизвестной, но с учетом возрастающего числа утечек и обсуждений, полноценная презентация игры может состояться уже совсем скоро.

48
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
MORDORR

'' Почему все протечки выглядят так плохо? ''

22
goodneighbor

Сами же и сливают маркетологи ЕА.

5
smallhell

Этакая "секретность" только шляпой да и попахивает.

3
Seifer1986
2
Matpoc2

Ну если , всех всё устраивает, можно начинать сливать более качественно видео геймплея.

1
martin32

боюсь, что эта защита попадет в релизную версию

0
Блоха В Сарафане

А почему нет нормального слива? Там скан паспорта просят, что ли? Какой-нибудь человек из России получит ключик, запишет подробный разбор - что EA ему сделает?

0
TheEnder22

Очевидно, получит бан и вероятно какие-то санкции в сторону аккаунта, для обычного человека последствия удручающие

0
gosugamers

Надеюсь с выходом бф 6 выйдет и их королевская битва чтобы дать в рот активижнам, которые положили глубокий болт на игру

0
Stas776

Зачем? У ЕА уже есть баттл рояль в лице Апекса

0
TheEnder22 Stas776

Но нет какого-то более приземленного, из нынешних выживших роялей в реальном сеттинге какие вообще можно вспомнить? На ум только полудохлый PUBG приходит, да Warzone

0
gosugamers TheEnder22

так и есть, только пубг и варзон

0
Ди Гы

Ну да же по тем ранним слитым кадрам которые светились тут, были не в плохом качестве (даже в 720p вроде были видосы тут на PG). И да же они показывали то качество проекта в котором оно находиться на данный момент. Зачем сейчас это обсасывать? Такое ощущение что на критику (а чё так среднячково всё выглядит) тестировщики стали дефать игру мол "вы не подумайте что игра выглядит так плохо, просто качество видео такое"... Хз, это же альфа была. В чём проблема?

0
Mitya Architect

Где шутка в комментариях про качественный геймплей которую скрывает защита))

-1
vidyssss
-1
Egik81

Бывает такая защита, но как-то верится с трудом, что она тут применяется. По мне скорей просто сливают в нужном качестве и кол-ве. Так сказать дозированный слив.

-4
askazanov

Оно так и есть

3
Беккер5443 askazanov

Может и нет, а может кто то с камерой телефона снимает.

1
SloT124

там есть водяные знаки, так же как в ныне тестируемой Skate в которую мне довелось получить доступ на закрытый Playtest

0
LexaDriver

Почему слился ?

0
Пользователь ВКонтакте

Ага, ага. Так и запишем - в плохом качестве игр еа виновата их же защита. // Александр Ковалёв

-25
OnlyWatch

Ты дальше заголовка статью не прочитал или троллишь так толсто? Очевидно же, что речь шла о самом качестве видосов, которые в разрешение 360p заливают.

20