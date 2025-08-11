Похоже, разработчики Battlefield 6 начнут активное тестирование браузера серверов еще до релиза игры

Одной из главных претензий игроков по итогам первого этапа открытой беты Battlefield 6 стало отсутствие браузера серверов, из-за чего многим приходилось играть на одной и той же карте по несколько раз подряд. Разработчики из DICE услышали сообщество и, похоже, готовятся решить эту проблему раньше, чем ожидалось.

Ведущий продюсер игры, Дэвид Сирланд, подтвердил в социальных сетях, что тестирование браузера серверов для Battlefield 6 начнется «в ближайшее время». Пока неизвестно, появится ли эта функция во втором этапе бета-тестирования на этих выходных или же будет тестироваться в рамках Battlefield Labs уже после окончания беты.

Сирланд также объяснил, почему команда не стала просто копировать браузеры из прошлых частей, таких как Battlefield 4 или Battlefield 1. По его словам, старая модель, при которой серверы работали постоянно, даже будучи пустыми, была «очень неэффективной» с точки зрения использования оборудования. Новая система представляет собой «гибридное решение» на основе технологии Portal: серверы будут быстро запускаться по мере необходимости и отключаться после окончания матча. Это позволит игрокам создавать как кастомные матчи, так и находить «проверенные» официальные серверы с постоянной ротацией карт.

Пока игроки ждут новостей о браузере серверов, стоит напомнить, что сегодня, 11 августа, заканчивается первый этап публичного бета-теста для обладателей раннего доступа. Второй этап начнется в конце этой недели. Обо всех подробностях, сроках и решении известных проблем вы можете узнать из нашего руководства:

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Узнать больше о ключевых аспектах самой амбициозной части серии можно здесь: