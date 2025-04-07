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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 124 оценки

Похоже в новой части Battlefield можно будет разрушать здания с помощью холодного оружия

Gutsz Gutsz

Альфа-тестирование новой части Battlefield — условно называемой Battlefield 6 — идёт полным ходом. Несмотря на жёсткие ограничения по распространению информации, новые утечки продолжают всплывать в сети, раскрывая неожиданные подробности. На этот раз внимание игроков привлекла обновлённая система разрушений, в которой ключевую роль играет... холодное оружие.

Согласно свежей утечке из Battlefield Labs, в игре появятся новые виды оружия ближнего боя, которые можно использовать не только для атак на врагов, но и для разрушения объектов окружения. В коротком клипе, появившемся в Telegram-группе, игрок с помощью кувалды разбивает стену. Особенно примечательно, что разрушения происходят поэтапно — каждый удар влияет на конкретный участок, благодаря чему анимация выглядит более реалистичной и динамичной. Это может означать отход от устаревших "предзаписанных" сценариев разрушения в сторону полностью физически моделируемой среды.

Помимо разрушений, в той же утечке упоминаются улучшения голосовой связи. В игре будут доступны разные режимы воспроизведения звука — от обычного воспроизведения до пространственного позиционирования с эффектами эха и расстояния, что должно усилить эффект присутствия на поле боя.

Также датамайнерам удалось обнаружить список типов боеприпасов. Среди них — стандартные FMJ, фрагментирующие, патроны с полимерной гильзой, экспансивные и другие. Отдельное внимание заслуживают варианты для дробовиков, включая картечь, флечеты и тяжелые пули.

Хотя эти данные основаны на ранней версии игры, и их финальное присутствие в релизе пока не гарантировано, масштаб нововведений позволяет предположить, что DICE действительно готовит системное переосмысление классических механик Battlefield. Появление физически достоверных разрушений с участием ближнего боя может стать одной из самых обсуждаемых особенностей грядущей игры.

Также ранее датамайнеры обнаружили в файлах тестовой сборки Battlefield обширный арсенал модификаций для оружия, включая десятки насадок, что может серьёзно повлиять на индивидуальность сборок и тактический подход в бою. Подробнее — в нашей отдельной публикации.

Датамайнеры обнаружили внушительный арсенал насадок оружия для новой Battlefield

Кроме того, одна из недавних утечек проливает свет на особенности режима «Королевская битва», который, судя по всему, разрабатывается параллельно с основной игрой. В числе новшеств — уникальные классы, динамическое окружение и масштабная зона действия. Все детали — в соответствующем материале.

Свежая утечка из альфа-теста новой Battlefield раскрывает особенности режима "Королевской битвы"

Официального анонса от EA пока не было, но с учётом текущего темпа утечек и активности тестов, подробная информация о Battlefield 6 от разработчиков может появиться уже в ближайшие месяцы.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Standfer

red faction guerrilla напомнило

1
Pavlo-Czapelya

возвращают утерянные технологии :D

0
Simond Neoni

В такие игры можно играть, даже если нуб полный)

0
Kollich

Решили еще и майнкрафтеров заманить в игру

0
Simond Neoni

Про The Finals, шанс на адаптацию возможен)

0
askazanov

Ждём сюжетку хорошую, а не только мультиплеер. Хотелось бы, чтобы она выстрелила, как когда то 3 батла стрельнула...

-1
Simond Neoni

Если по Батле кинут слух о экранизации, то народ заинтересутся, как рыбы червем)

-1
UnhappyYegor

Статистика не народ, фильмов про современную войну хватает

0
UnhappyYegor
Похоже в новой части Battlefield можно будет разрушать здания с помощью холодного оружия

По скрипту не более

-1
Madfury

Идите играть в THE FINALS, нормальная часть команды ушла туда и сделали Батлу не для грустных и не 2042.

-4
Samson48

Во первых, совершенно разные игры, во вторых, сейчас Файналс на последнем издыхание существует.

0