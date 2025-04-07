Похоже в новой части Battlefield можно будет разрушать здания с помощью холодного оружия

Альфа-тестирование новой части Battlefield — условно называемой Battlefield 6 — идёт полным ходом. Несмотря на жёсткие ограничения по распространению информации, новые утечки продолжают всплывать в сети, раскрывая неожиданные подробности. На этот раз внимание игроков привлекла обновлённая система разрушений, в которой ключевую роль играет... холодное оружие.

Согласно свежей утечке из Battlefield Labs, в игре появятся новые виды оружия ближнего боя, которые можно использовать не только для атак на врагов, но и для разрушения объектов окружения. В коротком клипе, появившемся в Telegram-группе, игрок с помощью кувалды разбивает стену. Особенно примечательно, что разрушения происходят поэтапно — каждый удар влияет на конкретный участок, благодаря чему анимация выглядит более реалистичной и динамичной. Это может означать отход от устаревших "предзаписанных" сценариев разрушения в сторону полностью физически моделируемой среды.

Помимо разрушений, в той же утечке упоминаются улучшения голосовой связи. В игре будут доступны разные режимы воспроизведения звука — от обычного воспроизведения до пространственного позиционирования с эффектами эха и расстояния, что должно усилить эффект присутствия на поле боя.

Также датамайнерам удалось обнаружить список типов боеприпасов. Среди них — стандартные FMJ, фрагментирующие, патроны с полимерной гильзой, экспансивные и другие. Отдельное внимание заслуживают варианты для дробовиков, включая картечь, флечеты и тяжелые пули.

Хотя эти данные основаны на ранней версии игры, и их финальное присутствие в релизе пока не гарантировано, масштаб нововведений позволяет предположить, что DICE действительно готовит системное переосмысление классических механик Battlefield. Появление физически достоверных разрушений с участием ближнего боя может стать одной из самых обсуждаемых особенностей грядущей игры.

Также ранее датамайнеры обнаружили в файлах тестовой сборки Battlefield обширный арсенал модификаций для оружия, включая десятки насадок, что может серьёзно повлиять на индивидуальность сборок и тактический подход в бою. Подробнее — в нашей отдельной публикации.

Кроме того, одна из недавних утечек проливает свет на особенности режима «Королевская битва», который, судя по всему, разрабатывается параллельно с основной игрой. В числе новшеств — уникальные классы, динамическое окружение и масштабная зона действия. Все детали — в соответствующем материале.

Официального анонса от EA пока не было, но с учётом текущего темпа утечек и активности тестов, подробная информация о Battlefield 6 от разработчиков может появиться уже в ближайшие месяцы.