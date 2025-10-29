"Поля Блэквелл" под огнем: фанаты Battlefield 6 разгромили новую карту первого сезона

Вчера стартовал первый сезон Battlefield 6, который должен был вдохнуть новую жизнь в шутер от Electronic Arts. Однако вместо восторгов сообщество встретило обновление шквалом критики. Главный повод для недовольства — новая карта «Поля Блэквелл», оказавшаяся слишком компактной и практически лишённой укрытий. Из-за этого воздушные бои, по словам игроков, потеряли всякий смысл: зенитные установки могут сбивать пилотов сразу после возрождения, причём нередко — прямо не уезжая со своей базы.

На Reddit уже набрало популярность видео, где игрока уничтожают ещё до того, как он успевает подняться в небо. Пользователи обвиняют разработчиков в плохом тестировании и называют карту «самой неудачной за всю историю серии». Многие надеются, что разработчики услышат жалобы и внесут исправления — подобное уже случалось после протестов против слишком ярких скинов. Тогда EA пересмотрела косметику из коллаборации с Monster Energy, приглушив неоновые цвета, чтобы они не нарушали реализм игры.

Тем временем дорожная карта сезона обещает два бесплатных обновления: 18 ноября и 9 декабря. Также вчера состоялся релиз Battlefield RedSec — условно-бесплатного шутера в жанре королевской битвы. Подписчики PS Plus уже могут забрать набор Rogue Ops стоимостью около $20 (≈1600 рублей), включающий эксклюзивные косметические предметы, совместимые с Battlefield 6.

Фанаты же надеются, что следующий апдейт принесёт не только бонусы, но и реальные исправления — иначе «Поля Блэквелл» навсегда войдут в историю как главный провал сезона.