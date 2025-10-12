Пользователи Steam в шутку требуют от разработчиков Battlefield 6 добавить редкие языки

В Steam замечена волна необычных отрицательных отзывов к Battlefield 6. Игроки начали оставлять негативные обзоры, в которых главной претензией стало отсутствие локализации на различные, порой неожиданные, языки. Судя по всему, это новый флешмоб среди сообщества.

Пользователи в своих рецензиях хвалят игру, но ставят оценку Не рекомендую из-за отсутствия поддержки их родного языка. В обзорах можно встретить требования добавить белорусскую, узбекскую и даже башкирскую локализации.

Примечательно, что авторы таких отзывов часто имеют небольшое наигранное время, что может указывать на шуточный и скоординированный характер акции. На данный момент неизвестно, как на подобные запросы отреагируют разработчики из DICE и издатель Electronic Arts.