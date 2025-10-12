Пользователи Steam в шутку требуют от разработчиков Battlefield 6 добавить редкие языки

В Steam замечена волна необычных отрицательных отзывов к Battlefield 6. Игроки начали оставлять негативные обзоры, в которых главной претензией стало отсутствие локализации на различные, порой неожиданные, языки. Судя по всему, это новый флешмоб среди сообщества.
Пользователи в своих рецензиях хвалят игру, но ставят оценку Не рекомендую из-за отсутствия поддержки их родного языка. В обзорах можно встретить требования добавить белорусскую, узбекскую и даже башкирскую локализации.
Примечательно, что авторы таких отзывов часто имеют небольшое наигранное время, что может указывать на шуточный и скоординированный характер акции. На данный момент неизвестно, как на подобные запросы отреагируют разработчики из DICE и издатель Electronic Arts.
То ли я уже наигрался в батлфилды, толь хз. Во-первых ру озвучки нет, жирный минус. Повторюсь озвучки, в 3, 4, 1, 5 кайф было слушать выкричи во-время бомбежки, прокид гранат, как кто-то кричит нога и так далее.
Во-вторых играя в 6 часть, я чувствую что играю в варзону, в которой тупо завезли мясные матчи.
А где собственно сам батлфилд то? Пушки лазерганы на 70% зажимай вдаль убьешь с 50% шансом
По технике странно. Прокачал танк, поставил усиленные фугасы, а они особо ничем от стоковых не отличаются, может мне кажется конечно жеж.
в третьих, пока докачаешься до норм пушек, пройдет 100 лет, бустеры уже все кончились, качался бустерами на ботах. Сегодня решил так же регнуть качнуть пару уровней, ну и что вы думаете? Еле еле наскребается 1 лвл, хотя счет под 30к очков.
в четвертых, а где ЭПИК? Почему-то в бетке мне показалось что эпик был, а на релизе куда-то пропал.
Я помню зашел в бетку, рушились реально дома, я чела из под обстрела вытаскивал раненного. сейчас играю и че-т не вижу таких ситуаций практически.
Все бегают как ужаленные, носятся по карте и игра тебя так же заставляет носится по ней, словно за тобой бежит Ренди со своей бордой 4 и просит тебя купить за оверпрайс.
Почему впринципе такой низшевый продукт все схавали? Вы не играли в 1? Графика в ней бомба была, шла на ведрах, 5 часть? Пусть обосралась жидко вначале, но игра отменная получилась, со своими фишками, со своей стрельбой, 2042 хоть и наиграл прилично, но даже 2042 мне кажется лучше смотрится, чем 6ка.
Короче я не понял ̶В̶а̶р̶з̶о̶н̶у̶ Батлфилд 6.
Помню как офигел от реплики при броске гранаты в 3 части в мультиплеере "Становитесь на раздачу, ловите дoлбоебы!"
Всё так, всё по делу сказал.
Ох уж эти клоуны саркастичные, игра буквально почти на всех языках с озвучкой вышла в странах где английский почти второй родной язык, что-то никто их не заставляет играть на английском, а среди наших как будто каждый второй считает своим долгом высказаться как это не критично отсутствие языка
Либо байтишь, либо не выкупаешь:)
Скорее байтит, фигню сморозил
Таким кукoлдам конечно виднее, но когда язык третий по популярности в стиме (да и фанатов этой франшизы тоже в стране хватает) а они просто берут и харкают в лицо всем тем кто раньше им заносил денег, это такое скотство, что я не устаю удивляться откуда еще такие убер кукoлды берутся которые оправдывают эту контору пид*сов?
Без "русской" озвучки это уже не так воспринимается;)
Башҡорт телен өҫтәһәләр бик шәп булыр ине
Так всё правильно... Если нет Русского языка, пусть добавляют Узбекский, Белорусский, Казахский, Башкирский, Украинский и остальные языки. А что они хотели вырезав фулл Русский язык? Не идиоты они там, не дурачки?
в списке языков у тебя башкирский вроде лишний) остальные языки это "самостоятельные" государства по границам то точно, а Башкирия субъект РФ.
и че то все комментарии с отзывами на русском там
да и шутка сама странноватая, вонь пошла когда русский не добавили от дурачков которые эту игру и купили, будто русский какой то мелкий язык, хотя эти же люди кроме русского нехе другого не знают.
Дурачок здесь только ты, там китайцы дико возбухали ещё. Я этот кал для сетевых задротов не покупал и не собираюсь.
Причем здесь китайцы? ты альтернативно одаренный что ли?! Китайцы возмущались чисто из за технических проблем, а не из за языка. Да и твое мнение никто не спрашивал про дурачков и покупал ли ты игру или нет.
Adde linguam mortuam. Legiones, pro gloria Imperatoris, impetum facite!
Да понятно почему всё это, скорее всего логичный рофл над тем, что в игре нет русского языка, хотя поддержка на русском работает // Андрей Китызин
Не туда воюют. Дураки своими типа "шутками" только низводят борьбу людей за уважительное к ним отношение