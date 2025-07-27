"Помните, никаких предзаказов" - геймеры остались довольны трейлером Battlefield 6, но относятся к игре с осторожностью

Недавно EA показала первый трейлер Battlefield 6. После разочаровывающей Battlefield 2042 поклонники серии явно с нетерпением ждут новую часть и надеются, что DICE не разочарует их в этот раз. Стоит взглянуть на первую реакцию на анонс игры.

В целом, фанаты приняли новую Battlefield положительно, но игроки всё ещё не до конца уверены в качестве новой игры в серии. Стоит отметить, что трейлер полон взрывов и захватывающих сцен, но в нём нет реального игрового процесса. Это означает, что сложно оценить, как игра будет выглядеть в действии, если только вы не следили за предыдущими утечками из Battlefield Labs.

Неудивительно, что игроки умеряют свой пыл и предостерегают от ажиотажа. Вспоминая разочарование от Battlefield 2042, многие рекомендуют попридержать свой энтузиазм как минимум до 31 июля, когда должен быть анонсирован многопользовательский режим.

Короче говоря: ждём до 31 июля.

Выглядит неплохо... но и первый трейлер 2042 тоже выглядел неплохо. Приберегите свои кошельки, пока не узнаем больше.

Напоминаю, никаких предзаказов.

В комментариях многие также выразили надежду, что DICE создаст игру, больше напоминающую старые игры. Они также выразили неодобрение «нетрадиционным» элементам, таким как абсурдно выглядящие красочные скины в стиле Fortnite, за которые критиковали конкурента Call of Duty.

Никаких клоунских скинов, давайте будем приземлёнными, DICE, пожалуйста.

DICE, пожалуйста. Пусть эта игра останется реалистичным, приземлённым военным шутером. Аналогично Battlefield 1, BC2, 3 и 4.

Стоит отметить, что, хотя в трейлере не показывали геймплей, он обрисовывал сюжет предстоящей кампании. В Battlefield 2042 отсутствовал сюжетный режим, поэтому неудивительно, что многие с нетерпением ждут её выхода. Некоторые находят его интригующим, сравнивая атмосферу с фильмом «Падение империи» (Civil War).

Двух-трёхминутный превью-ролик отлично задал тон и нагнетал напряжение. Теперь я заинтригован этой кампанией.

Речь президента определённо пропитана духом «Падения империи» — разве не было истории, что создание однопользовательского режима вдохновил именно это фильм?

У Battlefield 6 пока нет официальной даты выхода, но, судя по ранним релизам, игра выйдет 10 октября на ПК, PS5 и консолях XSX/S. Electronic Arts подтвердила дату (видимо, случайно), но эта информация больше недоступна.