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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 204 оценки

"Помните, никаких предзаказов" - геймеры остались довольны трейлером Battlefield 6, но относятся к игре с осторожностью

monk70 monk70

Недавно EA показала первый трейлер Battlefield 6. После разочаровывающей Battlefield 2042 поклонники серии явно с нетерпением ждут новую часть и надеются, что DICE не разочарует их в этот раз. Стоит взглянуть на первую реакцию на анонс игры.

В целом, фанаты приняли новую Battlefield положительно, но игроки всё ещё не до конца уверены в качестве новой игры в серии. Стоит отметить, что трейлер полон взрывов и захватывающих сцен, но в нём нет реального игрового процесса. Это означает, что сложно оценить, как игра будет выглядеть в действии, если только вы не следили за предыдущими утечками из Battlefield Labs.

Неудивительно, что игроки умеряют свой пыл и предостерегают от ажиотажа. Вспоминая разочарование от Battlefield 2042, многие рекомендуют попридержать свой энтузиазм как минимум до 31 июля, когда должен быть анонсирован многопользовательский режим.

Короче говоря: ждём до 31 июля.
Выглядит неплохо... но и первый трейлер 2042 тоже выглядел неплохо. Приберегите свои кошельки, пока не узнаем больше.
Напоминаю, никаких предзаказов.

В комментариях многие также выразили надежду, что DICE создаст игру, больше напоминающую старые игры. Они также выразили неодобрение «нетрадиционным» элементам, таким как абсурдно выглядящие красочные скины в стиле Fortnite, за которые критиковали конкурента Call of Duty.

Никаких клоунских скинов, давайте будем приземлёнными, DICE, пожалуйста.
DICE, пожалуйста. Пусть эта игра останется реалистичным, приземлённым военным шутером. Аналогично Battlefield 1, BC2, 3 и 4.

Стоит отметить, что, хотя в трейлере не показывали геймплей, он обрисовывал сюжет предстоящей кампании. В Battlefield 2042 отсутствовал сюжетный режим, поэтому неудивительно, что многие с нетерпением ждут её выхода. Некоторые находят его интригующим, сравнивая атмосферу с фильмом «Падение империи» (Civil War).

Двух-трёхминутный превью-ролик отлично задал тон и нагнетал напряжение. Теперь я заинтригован этой кампанией.
Речь президента определённо пропитана духом «Падения империи» — разве не было истории, что создание однопользовательского режима вдохновил именно это фильм?

У Battlefield 6 пока нет официальной даты выхода, но, судя по ранним релизам, игра выйдет 10 октября на ПК, PS5 и консолях XSX/S. Electronic Arts подтвердила дату (видимо, случайно), но эта информация больше недоступна.

63
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
User_200

Жопу если цена 80 долларов, так проще подождать 3 года и получить со всеми патчами и скидкой в 90%

32
dgsdfgfdgsdg

можешь еще лет 10 подождать и в ЕГС бесплатно забрать

20
Ziyter7 dgsdfgfdgsdg

Можешь купить премиум издание за 120 бачей и сидеть потом в лобби по несколько часов)

13
dgsdfgfdgsdg Ziyter7

готов за 130 в костюме клоуна сидеть

12
spaMER_ID

Через минуту открытия предзаказа в Стим - в топе продаж.

18
Генерал Анатолий

Конечно, киты и казуальные геймеры сразу понакупят, они же не варятся в нижнем интернете, где обычно объявляют бойкоты играм

8
Сотонеющий tichka Генерал Анатолий

На предзаказах со времён БФ3. Но отказ от русского - до свидания ! Это уже куколдизм в СНГ предзаказывать

4
Egik81

Вот интересно каков процент тех, кто после релиза пожалел, что не сделал предзаказ для подобных игр? Всё-таки это игры скажем так Вип сегмента. Т.е. известная франшиза и с уже сложившиеся историей взлётов и падений.

18
InkubatorKlef

окей,если он не сделает предзаказ,ЧТО игрок потеряет?

12
Gords
Вот интересно каков процент тех, кто после релиза пожалел, что не сделал предзаказ для подобных игр?

Примерно 0%, а может чуть меньше.

10
Ziyter7 InkubatorKlef

Деньги, ведь он сразу спустит их на круточки в геншине.

6
Vertoderan

Логвинов порвался

14
Dellinger

О, клоун этот

18
ze1n_82
5
Ziyter7

Ну тут уже 0/12.

3
MNM 777
10
Rey4rtRO
8
Agentdead

Уже предзаказал. А нытики пусть дальше ноют.

8
askazanov

Вот глупцов ни как не унять)))))

5
Just-a-your-King

Буду рассматривать вопрос покупки только после релиза, хрен его знает как у нас будут работать сервера игры. За русификацию не переживаю, игру явно быстро переведут мододелы.

5
Dasdag

Какие мододелы клоун? В игре античит eaac, хeр ты файлы какие заменишь, в игру даже не пустит как минимум. А то и бан выхватишь МОМЕНТАЛЬНО за редактирование файлов, что прописано в сраном пользовательском соглашении... Так что на хрен этих уродов лицемерных, в 2042 была даже озвучка, а тут распетушились вдруг.

7
Just-a-your-King Dasdag

Спокойно петушок, если так выйдет, то спокойно буду играть и на английском, благо в школе его давно неплохо выучил.

9
Dasdag Just-a-your-King

Петушок тут только ты. Сначала высрал чушь, а теперь оправдывается. Да всем насрать что ты там якобы выучил.

8
Real Slim Shady

Помните, ни слово по-предзаказательски.

4
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