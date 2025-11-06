"Пора действовать": ведущий продюсер Battlefield 6 вернулся из отпуска и ответил на шквал жалоб игроков

После короткого отпуска ведущий продюсер Battlefield 6 Дэвид Сирланд вернулся к работе и сразу же обратился к сообществу с вопросом: «Что вас раздражает в BF6 прямо сейчас?» Пост в X (бывший Twitter) быстро разошёлся — за первые 12 часов его просмотрели более полумиллиона человек, а в комментариях оставили свыше двух тысяч сообщений. Игроки не стали сдерживаться, подробно расписав все накопившиеся проблемы шутера.

Сирланд не ограничился дежурными ответами: он признал ряд системных недочётов и обозначил направления, где студия намерена действовать немедленно. Среди приоритетов — исправление ошибок с регистрацией попаданий, переработка звука шагов в Redsec, устранение бага с ИВФ-танками, которые слишком легко уничтожают вертолёты, и улучшение системы поиска серверов. Отдельно он подтвердил, что в следующем обновлении появятся правки для отдачи, разброса и баланса оружия, но полное удаление системы «блума» не планируется — чтобы оружие сохраняло индивидуальность.

Среди других тем, поднятых в обсуждении, — неудобный интерфейс, ограничение в четыре игрока на отряд, жалобы на размер карт и слишком короткое время до смерти (TTD). Разработчики также признали, что механизм замены ботов живыми игроками работает не всегда корректно, и пообещали проверить ситуацию.

Хотя официальная дата следующего патча пока не объявлена, в сообществе активно обсуждаются слухи, что обновление выйдет 11 ноября. Игроки надеются, что именно этот апдейт станет подтверждением обещаний Дэвид Сирланд, укрепив доверие к разработчикам и показав, что обратная связь действительно слышна.