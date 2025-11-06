"Пора действовать": ведущий продюсер Battlefield 6 вернулся из отпуска и ответил на шквал жалоб игроков

После короткого отпуска ведущий продюсер Battlefield 6 Дэвид Сирланд вернулся к работе и сразу же обратился к сообществу с вопросом: «Что вас раздражает в BF6 прямо сейчас?» Пост в X (бывший Twitter) быстро разошёлся — за первые 12 часов его просмотрели более полумиллиона человек, а в комментариях оставили свыше двух тысяч сообщений. Игроки не стали сдерживаться, подробно расписав все накопившиеся проблемы шутера.
Сирланд не ограничился дежурными ответами: он признал ряд системных недочётов и обозначил направления, где студия намерена действовать немедленно. Среди приоритетов — исправление ошибок с регистрацией попаданий, переработка звука шагов в Redsec, устранение бага с ИВФ-танками, которые слишком легко уничтожают вертолёты, и улучшение системы поиска серверов. Отдельно он подтвердил, что в следующем обновлении появятся правки для отдачи, разброса и баланса оружия, но полное удаление системы «блума» не планируется — чтобы оружие сохраняло индивидуальность.
Среди других тем, поднятых в обсуждении, — неудобный интерфейс, ограничение в четыре игрока на отряд, жалобы на размер карт и слишком короткое время до смерти (TTD). Разработчики также признали, что механизм замены ботов живыми игроками работает не всегда корректно, и пообещали проверить ситуацию.
Хотя официальная дата следующего патча пока не объявлена, в сообществе активно обсуждаются слухи, что обновление выйдет 11 ноября. Игроки надеются, что именно этот апдейт станет подтверждением обещаний Дэвид Сирланд, укрепив доверие к разработчикам и показав, что обратная связь действительно слышна.
Есть же эталонная 5-ка.
А так да, интерфейс перегружен, ттк я бы даже уменьшил, соло режим в редсек.
да шаги ппц проблема в кб,то слышишь в соседнем доме бегают,то со спины заходят 3 чел - и ты только понимаешь , когда у тебя броня начинает слетать) прикол конечо...и так уже не 1 раз,как будто в звуках дисбаланс дикий скачет,чаще не слышно , чем слышно,играем в 3-4 , и у всех так же , там конечно и помимо этого хватает проблем,проваливание в текстуры и т д,можно долго перечислять,сыровато конечно,явно торопились выпустить,но если не забросят и продолжат пилить,то будет не плохо! но тут все зависит от интереса игроков,будет народ играть,будут пилить,а нет , ну так и нет))
зато в арк райдерс как только зашёл в игру и начал стрелять чуть не оглох, помогло только снижение звуков на минимум, баланс аудио сломан подчистую
Вот где где, а в арке звук эталонный, такого качественного и атмосферного звука я давно не слышал. Да, некоторые звуки слишком громкие, но это скорее ближе к реализму чем к удобству.
А у одного меня на 5070 батла идет нормально только на "хай" настройках?
Ставлю ультра и выше - сразу около 60-70 фпс и падает со временем до 40-50. ДЛСС вообще прироста не дает
Может упор в видеопамять или процессор. У меня на 5070ti даже на overkill проблем не замечено, но там и памяти 16. Вообще с похожей на твою проблему достаточно много пишут в тех же обсуждениях стима.
Это на каком разрешении?