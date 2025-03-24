Последняя утечка геймплея новой Battlefield подтверждает возвращение любимых функций игроков

Свежие утечки из закрытого тестирования новой части Battlefield подтвердили, что в шутер вернутся две функции, которые давно ждали поклонники серии. Согласно слитым материалам, игра получит финишеры и возможность осмотра оружия, что должно порадовать как ветеранов франшизы, так и новых игроков.
Финишеры в Battlefield 6 выглядят проще, чем в Call of Duty, но механика остается знакомой – это классическая анимация добивания противника с захватом его жетонов. Пока неясно, будут ли специальные анимации для разных типов оружия, но, судя по всему, разработчики решили не перегружать систему излишними эффектами. Вторая возвращающаяся функция – осмотр оружия, который работал еще в Battlefield V. Теперь игроки смогут свободно осматривать свое оружие, двигая камеру мышью, без фиксированных анимаций, что даст больше свободы и позволит детально рассмотреть кастомизированные модели.
Помимо этих деталей, утечки дали возможность взглянуть на интерфейс новой Battlefield. На кадрах из тестовой версии можно заметить, что игра пока находится в стадии пре-альфа, а значит, ее финальный облик может серьезно измениться.
Ранее появились данные о том, что в новой Battlefield наконец-то добавят реалистичную механику разрушения, при которой поврежденные здания не исчезают, а превращаются в завалы. Это долгожданное изменение, которое фанаты серии просили еще с выхода Battlefield 3. Подробнее об этом можно прочитать здесь:
На данный момент официального названия у новой Battlefield нет, как и точной даты релиза. Однако игра уже подтверждена для PS5, Xbox Series X|S и PC. Остается ждать официального анонса, который, вероятно, состоится уже в ближайшие месяцы.
В 3й части в свое время устраивал охоту за жетонами, самый кайф был посадить на перо снайпера или задрота 100лвл.
это было шикарное время )) 2012 аля
Было время...)))
как 3ка таких больше не будет все остальные пошли уже картонные какие то. 3ка была идеал , но в нее уже давно все наигрались , я уже больше не хочу никакой бателфилд . и последующие части я покупал за шапку сухарей почти бесплатно потом ИА ушли из России и коды антификации на яндекс не приходят я прост она них х положил! https://vkvideo.ru/video495475405_456239019?t=5m18s
добавят реалистичную механику разрушения, при которой поврежденные здания не исчезают, а превращаются в завалы.
Да ладно.
Шторм на параселах)) Эх... Было время...
В посте говорится о другом, и странно что ты этого не понял. Ты скинул отрывок системы Levolution, где все строго по скрипту, и после падения небоскореба по сути происходит подмена локации, где появляются обломки. Тут же речь идет о локальных разрушениях, например выстрел с рпг в угол дома, и стены здания после обрушения остаются лежать на земле, а не исчезают как в прошлых частях бф. Пример как в The finals, и то как там остаются обломки после погромов. По крайней мере надеемся, что будет что-то близкое к the finals по разрушению.
Дорога Голмуд карта. Там после выстрелов тоже дома разрушались. К концу катки живых домов в деревне уже не было. Но по сути да, это та же технология, только не в фас, а в профиль. Посмотрим что они сделают тут. Будет развитие старой технологии или реально что-то новое.
Но из видео мне слишком большая подвижность перса уже не нравится. Лучше бы сделали что-то ближе к 3 Батле. Недостаток 4й был именно в слишком большой скорости и распрыжке персов, поэтому многие возвращались в 3ю часть, да и некоторые карты в 3й были поинтереснее. Но это уже отступление от темы :)
Но почему же, есть.
Обломки были ещё в БФ БК2, где глиняные мазанки и жестяные склады рушились, а куски от них оставались. Маяк помню, можно было эпично на крыше развандалить. Лучше сделали только в Арме 2 на тот момент.
В 1 и 5, к разрушаемости добавили и полноценные воронки от взрывов артснарядов, где можно было ныкатся с высокой эффективностью.
То, что в 4 была опциональная скриптовка крупных зданий - это напротив, огромный плюс - система не нагружалась расчётами, ничего не лагало, падение происходило синхронно и на сервере и у игроков.
Я конечно за динамичность, но если этим поломают оптимизацию - то ну его нафиг...
так перед выходом каждой серии говорят
Игру тестируют сообществом уже пол года и будут тестировать и слушать игроков до ее релиза, такого не было со времен БФ 4, да и Зампеллы раньше не было в главной роли.
Раньше был интерес к батле и всему подобному, а сейчас смотришь со стороны и думаешь - ну какой смысл в этих крысиных бегах? Одни и те же карты, делаешь одно и тоже, возродился - пострелял - умер - возродился - поменял оружие - пострелял - умер.
На лицо игровая импотенция
Просто ты постарел.
Я играю в Батлу со времен БФ 2, в 2016 я ее похоронил с выходом обосснаой БФ 1, но вернулся в 2042 на второй год ее жизни, когда игру допилили, в данный момент интереса ничуть не меньше, чем в БФ 2 в свое время и очень жду новую часть. Параллельно играю в Варзону, так же играется отлично через Дискорд с тиммейтами в режиме Четверки.
Играл в бф со времен бф2 во все части на ПК. Вплоть до обоссаной бф2042, где наиграл часов 30 (спустя пару лет после релиза) и больше не захожу. В те же бф4-1-5 захожу и по сей день и наиграно много часов
К сожалению еще остались гoвноеды, кто называют 1 и 5 - частями серии БФ.
Я не скажу что эти "фичи"(добивание и осмотр оружия) прямо совсем не нужны, но и без них в БФ все было нормально, и по этому я скажу, что разработчики могли бы силы потраченные на эти "фичи" применить с большей пользой.
(эх, помню я, как перед выходом бф3 разрабы выпускали ролики, как они ездили на полигон записывать звуки разного оружия на разных дальностях, как они делали крутые плавные анимации для бойцов. Эх, где теперь это все...)
Даа, когда-то батла была батлой
верим, любим, но всё равно скорбим, ведь "механика" осмотра оружия для дебилов в приоритете, и ещё петушковые скинчики обязательно.
Рад за них
В 2042 не было добиваний ножом, серьёзно? А осмотр оружия нужен когда всё остальное в игре работает как надо.
В тройке и четверке, в четверке можно было еще законтрить это добивание, если вовремя среагировать.
Эх, снова записи сливов с nokia 6600...
Вот это да, добивания и осмотр оружия это так круто и так ново, это же совсем меняет гемплей и делает его намного лучше (нет).
P.S Если есть осмотр оружия, значит будут скины, а значит и донат.
Скины за донат просто обязаны быть - ведь они никак не влияют на геймплей, но позволяют играм жить годы, когда издатель видит, что игра приносит деньги и поддерживает ее до последнего, как сейчас четвертый год поддерживают 2042, чего еще не было никогда с предыдущими частями.
Боюсь сглазить, но неужели баттле удается реабилитироваться после череды всратых решений? Вот что значит, когда разработкой занимается Зампелла, который шарит как делать годные шутеры, а не всякие кловены.
Всё равно будут SBMM, AimAssist, микротранзакции, дебильные скины и неотключаемый кроссплей, скринь
Будет как с перезапуском modern warfare 2019-го - полгода будут держать себя в руках, а потом скатятся в цирк и клоунаду.
Сомневаюсь - если БФ1/5 были не идеальными, но по-крайней мере играбельными с точки зрения баланса и качества сетевого функционала, то БФ2042 - это просто жалкая пародия на КалОфДути, причём слившая и на том, и на другом поле.
После такого уже не отмытся, тем более разработчики уже подтвердили, что возврата к идеям 1942\2\БК2 не будет - заявлены быстрые и дёрганные движения, "тактическая" схема перестрелок, которая вне Армы/Инсаргенси/Сквода нигде не прижилась, "более реалистичное", т.е. ухудшенное подавление. Иными словами - делают очередную копирку КалОфДутия с минимальными затратами.
SBMM не будет как и не было никогда в , хотя очень жаль, в Колде он сделан отлично и уравнивает всех!
Аим Асист в Батле это просто жалкая пародия на Асист в Колде, где он решает абсолютно!
Неотключаемый косплей как тебе мешает, если ассит не имба в игре?
Скины пусть будут какие угодно, если это будет приносить разрабам деньги и они будут поддерживать игру так же долго, как они поддерживают 2042 уже четвертый год, чего никогда раньше в серии не было!
2042 в данный момент играется более чем отлично, хотя в 2016 я хоронил серию, после выхода убожества БФ 1 и такого же убожества БФ 5.
2042 нормально играется, месячишко побегал , всё что нужно есть, читаки только задушили.
как 3ка таких больше не будет все остальные пошли уже картонные какие то. 3ка была идеал , но в нее уже давно все наигрались , я уже больше не хочу никакой бателфилд . и последующие части я покупал за шапку сухарей почти бесплатно потом ИА ушли из России и коды антификации на яндекс не приходят я прост она них х положил! vkvideo.ru/video495475405_456239019?t=5m18s
в нармальной батле не было никого-го шторма и всяких катаклизмов... это уже не батла а высер...
надеюсь в 6 части не будет этого шлака
Сейчас главный минус у таких игр - TTK миллисекунды и мувмент как на ускоренной прокрутке. Ну и гламурные няшные скины на ганы и камо.
Батла очень медленная игра и мувмент деревянный в ней, это не Апекс или Колда, вот там динамика зашкаливает, а тут как будто в штаны наложив передвигаешься.
серьёзно? Механика осмотра оружия и добиваний это всё чего хотят игроки? А как же разрушаемость БК2? А как-же хороший синглплеер? Ах да, сейчас же выгодно делать онлайн дрочильни с тонной скинчиков чтоб с детишек бабла поднять...
Синглплеер в сетевой игре не нужен вообще, для синглплеера естт одиночные игры, которые целиком и полностью пилятся для сюжета убивать тупых ботиков. Для сетевой игры нужно ядро Геймплея, мувмент, ганплей и хорошие разноплановые карты, а ботиков тупых убивать в ингле - нет с пасибо!
любая нормальная игра делается с упором на сингл, мультиплеер идёт как дополнение (исключение это всякие пабги, доты и т.д). Когда из серии с синглпеем меняют упор на онлайн пострелушки это признак того что серия мертва
Никогда Батла не делалось прежде всего для сингла, да и Колда много лет уже делается прежде всего для мультиплеера, а синглы там прикручены чисто для хлебушков, которые покупают сетевые шутеры из за синглов!
"Возвращение любимых функций игроков"... "возможность осмотра оружия"... "геймплея новой Battlefield"... "возможность осмотра оружия". Я не понимаю, что у этих людей творится в мозгах и есть ли они вообще. Причём и у разработчиков, и у блохиров, и у неких игроков-ждунов.
БФ - это не контактный КСГО, где есть смысл что-то делать с оружием. До выхода БФ3, никакого функционала осмотра оружия не существовало, и никому кроме казуальщиков-скриншотоделов, объективно не было нужно - просто взглянул на иконку, посмотрел характеристики и уже в бою насмотрелся на выбранный ствол.
Что половина населения форумов по БФ, включая меня, хотела - это возвращения нормальной а не жлобской разрушаемости, которая в недоигре БФ2042 откатилась до уровня БФ БК2.
Нормальных, а не клоунских классов, как полагается в серии. Автоматических винтовок без паркинсона. Реальной, а не выдуманной бронетехники.
В конце концов, гарантии наличия привычных вещей - таблицы лидеров с точными данными по игрокам, чтобы можно было понять кто мажет и халтурит, а кто играет хорошо. Возможность выбора сервера через список, а не того сервера, на который ЕА захочет переправить запрос.
Ну и конечно оставление, а не вырезание режима на 128 (64 на 64) игроков, который теперь будет навсегда утерян. Этого всего наверняка не случится... зато можно будет повертеть пиксели и повеселится в ближнем бою... в игре про танки и вертолёты.
Тому дегенерату, кто придумал режим на 128 игроков - я бы гвоздь в голову забил, причем этот режим тестировали ещё во времена БФ 3 и сервера выдерживали, но на разрабах сидели умные люди, а не маркетологи, которые для рекламы 2042 обязали включить это убожество в основную игру, слава богу здравый смысл возобладал и этот цирк выпилят навсегда окончательно!
Не надо путать тёплое с мягким - это не 128 сервера виноваты, а ленивые рукожопые дезигнеры, которые умудрились из многослойных карт прошлых игр сделать пустыни с 3 деревьями и парой домов на всю карту, по которым надо рассекать на своих двоих 90% времени.
Им кто-то мешал напихать в игру броневиков и БТРов соразмерно населению? Или сделать как в Арме или всяких ПУГБах "точки интереса" с припасами и техникой? Конечно же нет.
Более того, в БФ2 и БФ2142 на точках с флагами, всегда было полно техники + стационарки, которые не всегда было кому брать, так много их было. А сейчас 4 машинки и 2 танка на всю команду в большинстве режимов...
Серии не нужно больше 64 человек в сумме на карте - получается тупое неуправляемое мясо, где твориться вакханалия и бардак в квадрате, разрабы это увидели, отодвинули маркетологов подальше и исправили 2042, где хотя бы из Прорыва удалили эту дичь, радует, что в следующей Баиле ее не будет вообще! Игре нужно углубляться в командную игру, во взаимодействие между игроками, а не в винегрет, где куча неуправляемого стада просто тупо бегает туда сюда и дохнет каждую секунду.
Просили отключить SBMM, отключили?
Откуда там SBMM?
Если вам что-то известно по этому вопросу, прошу не сдерживайтесь, расскажите.
Меня как и многих в свое время очень достал sbmm в колде. Звучит идея хорошо, подбирают игроков в сессию такого-то же скила как и твой. Но на практике, это выглядит так. 2 первых раунда все норм, имея навык выше среднего в рандомных (с рандомными скилами игроков) сессиях все хорошо. Можно чуть напрячься и будешь на 1м месте быть, почилить катку и ты примерно по середине в итоговой таблице. Но где-то с 3 сессии sbmm начинает подсовывать скиловых челиков, и тебе чтоб быть даже посерединке нужно потеть, игра превращается в наказание. Аа, ты хорошо играешь? Посмотрим как ты справишься с ними, и каждый следующий раунд это челлендж. Я, как и многие игроки шутанов, хочу кайфануть от того что я немного скиловый игрок, и в катках с рандомным подбором игроков хочу иногда показывать результат, не перенапрягась, как буд-то это мировой чемпионат. Пусть хотя-бы опцию сделают, вкючить или нафиг этот sbmm.
Ну я играю в БФ с 2006 года и последние 4 года в Колду/Варзону, в Колде с SBMM у меня к/д - 1.8, в Батле без SBMM у меня к/д - 3.3 чисто на пехотках, технику не люблю. И в Колду реально сложно, но и от этого больший дух соревновательности ощущается, а в Батле как будто одни хлебушки играют, их щёлкаешь как семечки, вообще не то в плане попытки напрягаться и потеть, но и катки часто превращаются в балаган, когда в стате у одних к/д 0.1, а у других 5 - такого быть не должно!
Ты что выкурил? С каких пор сбмм вообще в бф если это патент активижин для серии call of duty
Сначала хотел написать посущественней, но как увидел что БФ оказывается - про набивание фрагов, да ещё и пехотой... ограничусь лишь тем, что у меня член 50см и я сухариков в КалОфДути одним шелчком мыши семерых уделываю.
Первая батла годная, до сих пор играю
Люди с кривыми ручками ,до сих пор жалуются на геймпадчиков с доводкой )Так и не научились мышку в руках держать)
Я играю на геймпаде в BF и что ? Да , на дальних дистанциях я всегда буду проигрывать.
Но мне удобней так играть сидя на диване.
На консоли или на ПК с геймпадом?
На ПК конечно. Вот я еще эти подписки в доступ мультиплеера не покупал на
Xbox или Playstation.
пошли они нах... кормить ещё
.
И так оплачиваю каждый месяц интернет + подписку кино.