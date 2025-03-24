Последняя утечка геймплея новой Battlefield подтверждает возвращение любимых функций игроков

Свежие утечки из закрытого тестирования новой части Battlefield подтвердили, что в шутер вернутся две функции, которые давно ждали поклонники серии. Согласно слитым материалам, игра получит финишеры и возможность осмотра оружия, что должно порадовать как ветеранов франшизы, так и новых игроков.

Финишеры в Battlefield 6 выглядят проще, чем в Call of Duty, но механика остается знакомой – это классическая анимация добивания противника с захватом его жетонов. Пока неясно, будут ли специальные анимации для разных типов оружия, но, судя по всему, разработчики решили не перегружать систему излишними эффектами. Вторая возвращающаяся функция – осмотр оружия, который работал еще в Battlefield V. Теперь игроки смогут свободно осматривать свое оружие, двигая камеру мышью, без фиксированных анимаций, что даст больше свободы и позволит детально рассмотреть кастомизированные модели.

Помимо этих деталей, утечки дали возможность взглянуть на интерфейс новой Battlefield. На кадрах из тестовой версии можно заметить, что игра пока находится в стадии пре-альфа, а значит, ее финальный облик может серьезно измениться.

Ранее появились данные о том, что в новой Battlefield наконец-то добавят реалистичную механику разрушения, при которой поврежденные здания не исчезают, а превращаются в завалы. Это долгожданное изменение, которое фанаты серии просили еще с выхода Battlefield 3. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

На данный момент официального названия у новой Battlefield нет, как и точной даты релиза. Однако игра уже подтверждена для PS5, Xbox Series X|S и PC. Остается ждать официального анонса, который, вероятно, состоится уже в ближайшие месяцы.