Появилась утечка об ожидаемом контенте второго сезона Battlefield 6

В последнем обновлении Battlefield 6 были не только реализованы улучшения игрового процесса, но и добавлены данные о предстоящих сезонах.

Благодаря новому обнаружению в данных, появилась ранняя информация о транспортных средствах, гаджетах и многом другом во втором сезоне.

Как и в случае с любыми другими данными, полученными с помощью датамайнинга, нет никакой гарантии, что эти элементы будут частью нового сезона. Вполне возможно, что это просто остатки кода, что-то, что ещё не решено, или что-то ещё. Тем не менее в большинстве случаев, если что-то можно найти в игре Battlefield с помощью датамайнинга, на это есть причина.

Во втором сезоне Battlefield 6 вернётся «Маленькая птичка»

По данным всегда надёжного источника Temporyal, было замечено, что вертолёт AH-6 Little Bird появится во втором сезоне. Более того, есть обзор комплекта этого транспортного средства. Также было замечено наличие гидроциклов, которые, как сообщается, появятся в игре в третьем сезоне.

Помимо транспортных средств, были замечены и новые гаджеты. Ожидается, что в рамках нового сезона в игре появятся гранатомёт Airburst, ударная граната и многое другое.

MG5

BREN 2

SCORPION EVO 3

ŠKORPION VZ. 61 (предположительно, в качестве вторичного оружия)

Устройства

SICH G1 FRAG — ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГРАНАТ

Это оружие, рассчитанное на 40-миллиметровые гранаты, стреляет осколочными гранатами, которые могут взорваться в полёте, уничтожая цели, находящиеся за укрытием.

GL40 STKY — пусковое устройство для липких гранат

Он заряжен 40-миллиметровыми липкими гранатами, которые могут прилипать к поверхностям, транспортным средствам или солдатам. Можно носить отдельно или на ремне.

M320A1 AT — противотанковый гранатомёт

Калибр 40 мм, противотанковые гранаты идеально подходят для борьбы с вражеской бронетехникой. Можно носить отдельно или на ремне.

RGO — ударная граната

Осколочная граната, которая обеспечивает быстрый взрыв, но наносит меньше урона. Детонирует при контакте.

Стоит отметить, что ни одна из приведённых выше сведений не является официальной. Так что некоторых вещей может не быть во втором сезоне. Тем не менее, когда дело касается подобных вещей, temporyal всегда на высоте.

Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон, но ожидается, что это произойдёт в начале 2026 года. Возможно анонс и информация о новом сезоне появятся в январе 2026 года.