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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 98 оценок

Появились первые кадры Battlefield 6 с закрытого теста

IKarasik
Новости

В сети появились первые кадры грядущего Battlefield 6, утекшие с закрытого тестирования. Несмотря на строгие ограничения по разглашению информации, снимки быстро разошлись по соцсетям, подогрев интерес к проекту.

Кратко напомним, что известно о новой части:

  • За разработкой следит один из авторов Titanfall, что уже обещает динамичный геймплей.
  • Действие развернётся в современном сеттинге, а сама игра сделает ставку на механику и атмосферу Battlefield 3 и Battlefield 4.
  • Подтверждена система классов и привычные масштабные бои на 64 игрока.
  • Над проектом трудится объединённая команда из DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect, которая теперь официально работает под названием Battlefield Studios.

Релиз шутера ожидается до 31 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Судя по утёкшим материалам, Battlefield 6 делает серьёзную ставку на возвращение к корням серии, дополняя классику современными механиками и проработанным мультиплеером.

28
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Большая Флейта

Пока что выглядит всяко лучше 2042, надеюсь выход будет без обсеров и "старых билдов"

6
flaur74

Ну анимации бега и стрельба 1в1 2042 так что хз даже )

4
rtnrwv

выглядит как любая часть батлы

6
VIGITAL1

Прикольная карта

0
Рикочико

Что-то карта для 64 человек слишком маленькая.

0
Melo 88

Все ближе и ближе к нам тот БФ, которого мы ждем...НО, верните усталость при беге и отсюда все вытекающее. Этого ждем весь мир, впервую очередь!

0
Misha Mi

В принципе довольно неплохо, во всяком случае лучше чем 2042 вне всякого сомнения!) Так что ждем, после провала предыдущей части, должен произойти хоть какой но успех))

-1
Алексей1478

пока что неплохо, ждем след тест с беткой

-1
Lu4ikSolnca

какие-то смешанные чувства честно говоря, как будто длс 2042 (в более приземленном сеттинге)

-1
MAD_Terminator

Главное что бы режим для бомжиков добавили, что бы бедные с пиратскими играми тоже могли хоть раз в неделю в сети на МиГе поддержать товарищей в сражении, или заминировав вышку со снайперки отстреливать негодяев, меня контра бесит, так как она попсовый шлак, у тябе может быть снайперка и ты сидеть с прицелом возле точки А, а тебя с пистолета в голову с одного выстрела, в батле все по-другому, минируешь лестницу на вышку, поднимаешься со снайперки гасишь вражеских юнитов и только слышишь внизу взрыв, переключаешься на пестик и эвакуация класс, настоящая тактическая игра, а не поделка от валве.

-1
Челодой моловек 94

Взрывы и звуки прикольные, всегда нравились приглушенные взрывы, но в cod все равно сочнее там еще звук стекол чтоли присутствуют

А двигло какое у игры? Frostbite какой нибудь? (усовершенствованный)

-2
mckad007

еббааа сколько багов

-2
hpi

Выглядит как будто кому-то очень впадляк что-то делать и это делают индусы на удалёнке.

-8
Большая Флейта

А как еще должен выглядеть закрытый тест еще не готовой игры?

8
JustA_NiceGuy

Это альфа билд в лучшем случае, до релиза ещё год, чел...

1