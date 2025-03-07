Появились первые кадры Battlefield 6 с закрытого теста

В сети появились первые кадры грядущего Battlefield 6, утекшие с закрытого тестирования. Несмотря на строгие ограничения по разглашению информации, снимки быстро разошлись по соцсетям, подогрев интерес к проекту.

Кратко напомним, что известно о новой части:

За разработкой следит один из авторов Titanfall , что уже обещает динамичный геймплей.

, что уже обещает динамичный геймплей. Действие развернётся в современном сеттинге , а сама игра сделает ставку на механику и атмосферу Battlefield 3 и Battlefield 4 .

, а сама игра сделает ставку на механику и атмосферу и . Подтверждена система классов и привычные масштабные бои на 64 игрока .

. Над проектом трудится объединённая команда из DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect, которая теперь официально работает под названием Battlefield Studios.

Релиз шутера ожидается до 31 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Судя по утёкшим материалам, Battlefield 6 делает серьёзную ставку на возвращение к корням серии, дополняя классику современными механиками и проработанным мультиплеером.