Появились первые кадры Battlefield 6 с закрытого теста

В сети появились первые кадры грядущего Battlefield 6, утекшие с закрытого тестирования. Несмотря на строгие ограничения по разглашению информации, снимки быстро разошлись по соцсетям, подогрев интерес к проекту.
Кратко напомним, что известно о новой части:
- За разработкой следит один из авторов Titanfall, что уже обещает динамичный геймплей.
- Действие развернётся в современном сеттинге, а сама игра сделает ставку на механику и атмосферу Battlefield 3 и Battlefield 4.
- Подтверждена система классов и привычные масштабные бои на 64 игрока.
- Над проектом трудится объединённая команда из DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect, которая теперь официально работает под названием Battlefield Studios.
Релиз шутера ожидается до 31 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Судя по утёкшим материалам, Battlefield 6 делает серьёзную ставку на возвращение к корням серии, дополняя классику современными механиками и проработанным мультиплеером.
Пока что выглядит всяко лучше 2042, надеюсь выход будет без обсеров и "старых билдов"
Ну анимации бега и стрельба 1в1 2042 так что хз даже )
выглядит как любая часть батлы
Прикольная карта
Что-то карта для 64 человек слишком маленькая.
Все ближе и ближе к нам тот БФ, которого мы ждем...НО, верните усталость при беге и отсюда все вытекающее. Этого ждем весь мир, впервую очередь!
В принципе довольно неплохо, во всяком случае лучше чем 2042 вне всякого сомнения!) Так что ждем, после провала предыдущей части, должен произойти хоть какой но успех))
пока что неплохо, ждем след тест с беткой
какие-то смешанные чувства честно говоря, как будто длс 2042 (в более приземленном сеттинге)
Главное что бы режим для бомжиков добавили, что бы бедные с пиратскими играми тоже могли хоть раз в неделю в сети на МиГе поддержать товарищей в сражении, или заминировав вышку со снайперки отстреливать негодяев, меня контра бесит, так как она попсовый шлак, у тябе может быть снайперка и ты сидеть с прицелом возле точки А, а тебя с пистолета в голову с одного выстрела, в батле все по-другому, минируешь лестницу на вышку, поднимаешься со снайперки гасишь вражеских юнитов и только слышишь внизу взрыв, переключаешься на пестик и эвакуация класс, настоящая тактическая игра, а не поделка от валве.
Взрывы и звуки прикольные, всегда нравились приглушенные взрывы, но в cod все равно сочнее там еще звук стекол чтоли присутствуют
А двигло какое у игры? Frostbite какой нибудь? (усовершенствованный)
еббааа сколько багов
Выглядит как будто кому-то очень впадляк что-то делать и это делают индусы на удалёнке.
А как еще должен выглядеть закрытый тест еще не готовой игры?
Это альфа билд в лучшем случае, до релиза ещё год, чел...