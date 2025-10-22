Появились подробности касательно режимов "Королевской битвы" в Battlefield 6

Несмотря на отсутствие официальной даты релиза от EA и DICE, в сети появились свежие подробности о режиме Battle Royale в Battlefield 6. Надежный инсайдер Shaun Weber, который ранее точно сообщил о закрытии XDefiant, раскрыл список игровых режимов, которые, вероятно, будут доступны с началом первого сезона - 28 октября.

Как утверждает Weber, Battlefield 6 Battle Royale получит как классические форматы Solos, Duos, Trios и Quads, так и новый бесплатный режим Gauntlet. В нем игроки будут выполнять серию миссий, при этом команды с наименьшим количеством очков будут постепенно выбывать из игры, пока не останется только одна.

Инсайдер также утверждает, что в режиме будет реализован proximity chat — голосовой чат, работающий только между игроками, находящимися поблизости. Эту информацию подкрепил ModernWarzone, который ранее сообщал о возможном выходе «Королевской битвы» 28 октября, добавив: «Ну, вот и все».

Старт первого сезона Battlefield 6 состоится 28 октября, и он добавит новую карту, режим, оружие, технику и другой контент. Дальнейшие обновления запланированы на 18 ноября и 9 декабря.