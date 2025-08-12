Продюсер Battlefield 6 рассказал о том, как работает урон от разрушений зданий - механику еще будут дорабатывать

На этих выходных прошел первый этап открытой беты новой части Battlefield для обладателей раннего доступа. Несмотря на большое недоверие игроков к франшизе после провала прошлой игры серии, бета-тестирование установило рекорд по активности и подарило фанатам реальную надежду на то, что их ждет одна из лучших частей за последнее время. Тем не менее, у геймеров есть вопросы к игре.

В ходе тестов игроки активно обсуждали новую систему разрушений. Многие заметили, что, в отличие от прошлых частей, падающие обломки зданий больше не убивают врагов мгновенно. Это вызвало опасения: не стала ли разрушаемость просто визуальным эффектом? На этот вопрос ответил ведущий продюсер франшизы, Дэвид Сирланд.

По его словам, урон от разрушений в игре есть, но теперь он работает иначе. Разработчики намеренно убрали мгновенную смерть от падающих обломков, так как посчитали эту механику «невеселой и слишком случайной» с точки зрения баланса. Теперь, чтобы получить урон, игрок должен какое-то время находиться под падающими конструкциями. При этом Сирланд подчеркнул, что система не является финальной и «конечно же, будет дорабатываться».

Множество подобных деталей и нюансов игроки смогли оценить в рамках прошедшего бета-тестирования. О том, как принять участие в грядущем тесте и решить известные проблемы, можно узнать из нашего полного руководства по бете.

Помимо разрушаемости, в бете были представлены и обновленные классы, каждый со своим набором оружия и гаджетов, которые также вносят свой вклад в тактику на поле боя.

Напомним, что уже на этих выходных начнется второй этап открытого бета-тестирования, доступный для всех желающих. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится осенью этого года.