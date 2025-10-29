Радио с Limp Bizkit и Prodigy в Battlefield 6 оказалось платным

После релиза Battlefield 6 восторги игроков поутихли, а недовольство многими аспектами игры и политикой издателей EA – наоборот – выросло.

Одной из точек раздражения стала радиостанция с треками Limp Bizkit﻿ и Prodigy﻿, которая теперь доступна только в боевом пропуске первого сезона стоимостью 25 долларов (примерно 2 000 рублей по курсу ЦБ).

Страница подписки Battlefield PRO

Реакции геймеров были ожидаемо отрицательными:

Радиостанция заблокирована в рамках боевого пропуска. Я понимаю, когда речь идет о скинах, но зачем блокировать радиостанцию? Может, я ошибаюсь, но, по-моему, она даже заменяет «местное радио», так что вместо одной дополнительной радиостанции у нас есть одна, которую можно открыть за микротранзакцию? Игрок Battlefield 6

DICE сделала платным доступ к лицензионной внутриигровой радиомузыке. Они сделали платным доступ к песням Limp Bizkit, Snoop Dogg и других, используемым в «BF Pro Radio», и убрали возможность прослушивания местного радио в автомобильных радиоприемниках. Я очень ждал этого, но не собираюсь платить 40 австралийских долларов за BF Pro, когда все остальное – отстой. Игрок Battlefield 6

Радиостанция с платным доступом. Очень умно. Я уже заплатил за игру. Теперь мне нужно выложить еще 22 доллара, чтобы послушать новую радиостанцию, которая уже была в игре, но активировалась только в обновлении. Классика. Игрок Battlefield 6

Реакция EA на жалобы геймеров пока неизвестна, но, судя по предыдущим ситуациям, компания, скорее всего, проигнорирует негативные отзывы.