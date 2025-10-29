Радио с Limp Bizkit и Prodigy в Battlefield 6 оказалось платным

После релиза Battlefield 6 восторги игроков поутихли, а недовольство многими аспектами игры и политикой издателей EA – наоборот – выросло.
Одной из точек раздражения стала радиостанция с треками Limp Bizkit и Prodigy, которая теперь доступна только в боевом пропуске первого сезона стоимостью 25 долларов (примерно 2 000 рублей по курсу ЦБ).
Реакции геймеров были ожидаемо отрицательными:
Радиостанция заблокирована в рамках боевого пропуска. Я понимаю, когда речь идет о скинах, но зачем блокировать радиостанцию? Может, я ошибаюсь, но, по-моему, она даже заменяет «местное радио», так что вместо одной дополнительной радиостанции у нас есть одна, которую можно открыть за микротранзакцию? Игрок Battlefield 6
DICE сделала платным доступ к лицензионной внутриигровой радиомузыке. Они сделали платным доступ к песням Limp Bizkit, Snoop Dogg и других, используемым в «BF Pro Radio», и убрали возможность прослушивания местного радио в автомобильных радиоприемниках. Я очень ждал этого, но не собираюсь платить 40 австралийских долларов за BF Pro, когда все остальное – отстой. Игрок Battlefield 6
Радиостанция с платным доступом. Очень умно. Я уже заплатил за игру. Теперь мне нужно выложить еще 22 доллара, чтобы послушать новую радиостанцию, которая уже была в игре, но активировалась только в обновлении. Классика. Игрок Battlefield 6
Реакция EA на жалобы геймеров пока неизвестна, но, судя по предыдущим ситуациям, компания, скорее всего, проигнорирует негативные отзывы.
Мамонты по предзаказу и фулл прайсу должны быть заскамлены. Плати давай и снова плати.
Да там монетизация уровня ф2п дрочилен, куча изданий и идиотских скинов за которые деньги то просить должно быть стыдно а у них оверпрайс на всё
Прогревают гоев)))) как надо ... это только начало...
Невольно вспомнил, как в свое время в BF 1942 и Vietnam играл на своем первом компе с ботами и "радио", просто включая в фоне плеер и запуская игру)) Примерно то же самое тогда и слушал, Limp Bizkit и Bon Jovi в плейлисте точно были))) В нынешнюю "Батлу" как-то играть не особо хочется - даже за бесплатно вряд ли. Но если бы в продажу снова "выкатили" ту же BF Vietnam, то купил бы сходу))
С последней реакцией согласен. Классика. Знал, на что идёт)
Ни чего удивительного! )))) и это только начало! )
Игроки сами виноваты. Приучили доить себя, издатели этим и пользуются
Вот товарищ считает, что торговать скинами это ок. Такими темпами лет через 10 реально и музыка, и настройки графики будут считаться нормой.
Ой, а что случилось. Оказалось корпорация бобра не фига не добра.