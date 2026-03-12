Растущая популярность Delta Force продолжает "съедать" онлайн Battlefield 6

Популярность Battlefield 6 продолжает падать: свежая статистика Steam подтверждает серьезный отток аудитории. На этом фоне его главный конкурент — бесплатный тактический шутер Delta Force — демонстрирует впечатляющие результаты.

По последним данным SteamDB, в Battlefield 6 одновременно играли около 47,8 тыс. человек, в то время как бесплатный проект Delta Force привлек более 157 тыс. пользователей. Игры часто сравнивают из-за схожего геймплея: в обеих есть классовая система, масштабные карты и боевая техника.

Несмотря на мощный старт в 2025 году, когда Battlefield 6 ставила рекорды, сейчас игра опустилась на 44-е место в глобальном чарте Steam. Delta Force, напротив, ворвалась в топ-10 (9-е место), привлекая фанатов знакомым «баттлфилдовским» геймплеем: масштабными локациями, классами и обилием техники.

Ситуацию усугубляют новости о сокращениях в студиях-разработчиках, что заставляет фанатов сомневаться в будущем серии. Сможет ли EA исправить положение новыми обновлениями или лидерство окончательно перейдет к Delta Force — покажет время.