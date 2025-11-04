Разработчик Battlefield 6 подтвердил, что помощь в прицеливании будет ослаблена, снижение отдачи останется без изменений

Несмотря на то что нерф в играх обычно означает, что что-то становится хуже или, по крайней мере, менее значимым, в случае с функцией помощи при прицеливании нерф на самом деле сделает эту функцию более удобной в использовании, по крайней мере, так считает ведущий дизайнер EA Мэтью Никерсон. Некоторые игроки в Battlefield 6 сообщают, что в настоящее время функция помощи при прицеливании ощущается как "ужасная", поскольку игроку приходится «бороться с прицелом".

«Гораздо меньше липкости, поэтому не возникает той инерционности вращения, которая есть сейчас," и будет «постоянное замедление, без нарастания". -- Мэтью Никерсон

Примечательно, что разработчики не тронули 25-процентное снижение отдачи, но игроки могут ожидать более тонкой настройки в будущем, когда выйдет обновление, которое изменит другие аспекты помощи при прицеливании.

Может показаться, что уменьшение «прилипания» прицела ухудшает эту функцию для игроков, но подумайте о сценариях, когда на экране находится несколько врагов и прицел иногда наводится не на того противника.

Разработчик не сообщил, когда будут внедрены эти изменения, но можно предположить, что они уже не за горами, учитывая слова Никерсона:

«Уменьшение отдачи — это отдельная система, не связанная с автоматическим прицелом, но она также будет скорректирована, как только новая технология будет запущена.»