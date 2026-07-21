Разработчики Battlefield 6 детально показали новые карты Tsuru Reef и Wake Island

Издательство EA и студия DICE представили расширенную геймплейную демонстрацию четвертого сезона Battlefield 6. В свежем пятиминутном ролике разработчики детально прокомментировали игровой процесс и ключевые особенности грядущего обновления, главным лицом которого станут масштабные морские сражения.

Основной акцент в видео сделан на двух локациях: абсолютно новой Tsuru Reef, ставшей самой огромной картой в игре, и культовой Wake Island, вернувшейся из классических частей серии. Обе арены заточены под бои на воде, где игрокам придется постоянно просчитывать направления вражеских атак. Важной фишкой станут динамические штормы и туманы — непогода будет снижать точность стрельбы, но ее можно использовать как тактическое укрытие.

Согласно официальной дорожной карте, четвертый сезон стартует уже 21 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Карта Tsuru Reef будет доступна в первый же день, а релиз Wake Island запланирован на август. Помимо этого, апдейт добавит в шутер свежие виды оружия, военную технику и новый игровой режим.