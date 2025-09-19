Разработчики Battlefield 6 изменили дизайн скинов для издания Phantom Edition

Желающие получить доступ к максимальному количеству контента после 10 октября, когда выйдет Battlefield 6, могут приобрести Phantom Edition. По цене 99,99 евро издание включает в себя набор, комплекты оружия, токены BF Pro и скины.

В числе косметических бонусов — «фантомный отряд» с четырьмя скинами солдат. Однако разработчики, по видимому, без предупреждения изменили их внешний вид. На сравнительном изображении, которым поделились Battlefield Intel, отчетливо видно, что на костюмах была уменьшена интенсивность красного цвета. Кроме того, на персонаже с очками ночного зрения стало меньше снаряжения.

Пока неизвестно, что побудило Battlefield Studios внести эти изменения. Возможно, это стремление придать оперативникам Battlefield 6 более реалистичный и менее фантастический вид.