Разработчики Battlefield 6 изменили дизайн скинов для издания Phantom Edition

Желающие получить доступ к максимальному количеству контента после 10 октября, когда выйдет Battlefield 6, могут приобрести Phantom Edition. По цене 99,99 евро издание включает в себя набор, комплекты оружия, токены BF Pro и скины.
В числе косметических бонусов — «фантомный отряд» с четырьмя скинами солдат. Однако разработчики, по видимому, без предупреждения изменили их внешний вид. На сравнительном изображении, которым поделились Battlefield Intel, отчетливо видно, что на костюмах была уменьшена интенсивность красного цвета. Кроме того, на персонаже с очками ночного зрения стало меньше снаряжения.
Пока неизвестно, что побудило Battlefield Studios внести эти изменения. Возможно, это стремление придать оперативникам Battlefield 6 более реалистичный и менее фантастический вид.
жаль не будет ники минаж срущая радугой(((
Что то будет.
Не надо расстраиваться ) зато Белла с Паскалем будут ))
Скоро появится, так как никто не будет покупать однотипные милитари скинчики)
Уже от кого-то из бф была инфа, что строгие скины сохранятся, ну не на долго это точно.
Фон только отличается.
Теперь у них разные пухи
Из двух чёрных остался один.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.