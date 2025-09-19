ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 592 оценки

Разработчики Battlefield 6 изменили дизайн скинов для издания Phantom Edition

Gruz_ Gruz_

Желающие получить доступ к максимальному количеству контента после 10 октября, когда выйдет Battlefield 6, могут приобрести Phantom Edition. По цене 99,99 евро издание включает в себя набор, комплекты оружия, токены BF Pro и скины.

В числе косметических бонусов — «фантомный отряд» с четырьмя скинами солдат. Однако разработчики, по видимому, без предупреждения изменили их внешний вид. На сравнительном изображении, которым поделились Battlefield Intel, отчетливо видно, что на костюмах была уменьшена интенсивность красного цвета. Кроме того, на персонаже с очками ночного зрения стало меньше снаряжения.

Пока неизвестно, что побудило Battlefield Studios внести эти изменения. Возможно, это стремление придать оперативникам Battlefield 6 более реалистичный и менее фантастический вид.

11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
IbruhmanI

жаль не будет ники минаж срущая радугой(((

5
ОгурчикЮрец

Что то будет.

Технический директор Cristian Buhl сообщил, что строгая косметика в БФ6 будет "но какое то время"..
MNM 777

Не надо расстраиваться ) зато Белла с Паскалем будут ))

2
Listoman

Скоро появится, так как никто не будет покупать однотипные милитари скинчики)

1
ОгурчикЮрец

Уже от кого-то из бф была инфа, что строгие скины сохранятся, ну не на долго это точно.

Технический директор Cristian Buhl сообщил, что строгая косметика в БФ6 будет "но какое то время"..
2
Lvinomord
2
Coo6II]eHuE

Фон только отличается.

Badghost

Теперь у них разные пухи

Густой Туман

Из двух чёрных остался один.

Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.