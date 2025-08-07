Разработчики Battlefield 6 намекнули, что игра будет получать новый контент чаще, чем Battlefield 2042

После сокрушительного провала предыдущей части, EA устремилась к звёздам с Battlefield 6. После впечатляющего трейлера, раскрывающего многопользовательский режим игры, разработчики раскрыли множество деталей, которые точно покажут, как они собираются превзойти шаткое наследие Battlefield 2042.

Теперь разработчики подтвердили, что Battlefield 6 будет получать новый контент чаще, чем Battlefield 2042. В игре также будет больше сезонных событий, чтобы поддерживать игровой процесс свежим и захватывающим для игроков.

EA и студии, участвующие в разработке Battlefield 6, стремятся обеспечить этому шутеру от первого лица более частый выход нового контента и сезонных событий для более долгой и качественной игры.

В интервью Bahamut GNN разработчик Джек Карлссон рассказал, что в Battlefield 6 будет больше контента и сезонных событий, которые позволят избежать недостатков Battlefield 2042.

У нас будет много сезонных мероприятий, мы вложили в это немало средств, и часть контента уже была вам показана. - Джек Карлссон, дизайнер игрового процесса.

Игра также будет часто получать обновления с новыми режимами, оружием и картами для поддержания интереса игроков, что решит проблему нехватки контента, которая привела к раннему упадку Battlefield 2042.

Наша цель — сделать игру очень живой и увлекательной, и в будущем мы продолжим знакомить всех с новыми режимами, оружием и картами. - Анна Нарревик, директор по развитию.

Разработчики также подтвердили, что система времени на убийство в Battlefield 6 была улучшена с использованием данных, поэтому убийство других игроков должно приносить удовлетворение.

Кроме того, в игре будут реализованы тактические разрушения, что позволит сохранить динамичность игрового процесса и избежать плоских и скучных карт, характерных для предыдущих игр. Также ожидается возвращение в новой части множества классических карт Battlefield.