Разработчики Battlefield 6 намерено отказались от механики "Леволюшн" в угоду сдержанному разрушению

Одной из самых ярких визитных карточек серии Battlefield стала уникальная система масштабного разрушение под названием «Леволюшн», которая впервые дебютировала в четвертой части. Эта механика позволяла игрокам изменять карту целиком: затопить улицы, обрушить плотину или оставить район без электричества. Однако в Battlefield 6 подобного зрелища не будет. Студия Ripple Effect пояснила, что пошла на этот шаг намеренно — масштабное разрушение слишком быстро превращало карты в пустоши, из-за чего игра теряла в динамике и тактической глубине.
Генеральный менеджер студии Кристиан Грасс рассказал, что теперь вместо хаотичного разрушения используется система «тактического разрушения». Суть в том, что уничтожения окружения должна работать на геймплейные цели: открыть новый путь для обхода врага, уничтожить здание с противником или создать тактическое преимущество. По словам разработчиков, «если бы можно было разрушить всё, игра перестала бы быть весёлой».
Таким образом, Battlefield 6 предлагает более выверенный баланс: зрелищность сохранена, но теперь она не отвлекает от главной цели — сделать каждое сражение напряжённым и разнообразным. Разработчики уверены, что новая система разрушений позволит сохранить кинематографичность серии, но при этом сделать игровой процесс осмысленнее.
Battlefield 6 выходит 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Не осилили. Разрушающийся шанхай в своё время был прикольной фичей, да и сейчас такого никто не сделал(кроме the finals, у которого разрушаемость в разы круче всех battlefield'ов)
...ах да, было что-то такое. Заскриптованная лабуда. Хорошо что от нее отказались (как говорят), т.к. даже разваливающиеся сарайчики из БК2 были веселее этой фигни. ...хе-хе, я тут немного утрирую, ничего веселее этих разрушающихся сарайчиков из БК2 так и не появилось в серии.
Ну как бы в четвёртой части и не было такого, чтобы вся карта превратилась в пустошь. Были как контролируемые (Осада Шанхая, Зона затопления, Плотина на Меконге, Граница Каспия), так и некотролируемые (Белая мгла, Оманский залив) глобальные события, которые меняли условия войны и добавляли интереса геймплею. То, что, по-видимому, от них отказались, конечно, удручает.
Да ладно, уже прямым текстом бы написали - у нас маркетинговая фитча с разушаемостью круче , чем впрошлых частях )))))
Скажюзали бы прямо...лень было заморачиваться)