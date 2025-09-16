Разработчики Battlefield 6 намерено отказались от механики "Леволюшн" в угоду сдержанному разрушению

Одной из самых ярких визитных карточек серии Battlefield стала уникальная система масштабного разрушение под названием «Леволюшн», которая впервые дебютировала в четвертой части. Эта механика позволяла игрокам изменять карту целиком: затопить улицы, обрушить плотину или оставить район без электричества. Однако в Battlefield 6 подобного зрелища не будет. Студия Ripple Effect пояснила, что пошла на этот шаг намеренно — масштабное разрушение слишком быстро превращало карты в пустоши, из-за чего игра теряла в динамике и тактической глубине.

Генеральный менеджер студии Кристиан Грасс рассказал, что теперь вместо хаотичного разрушения используется система «тактического разрушения». Суть в том, что уничтожения окружения должна работать на геймплейные цели: открыть новый путь для обхода врага, уничтожить здание с противником или создать тактическое преимущество. По словам разработчиков, «если бы можно было разрушить всё, игра перестала бы быть весёлой».

Таким образом, Battlefield 6 предлагает более выверенный баланс: зрелищность сохранена, но теперь она не отвлекает от главной цели — сделать каждое сражение напряжённым и разнообразным. Разработчики уверены, что новая система разрушений позволит сохранить кинематографичность серии, но при этом сделать игровой процесс осмысленнее.

Battlefield 6 выходит 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.