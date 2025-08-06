Разработчики Battlefield 6 объяснили, почему в игре не будет тотального разрушения окружающей среды

Отличительной чертой игр серии Battlefield на протяжении многих лет считается впечатляющая система разрушения окружения. Грядущая шестая часть не станет исключением в этом отношении - согласно анонсу, она предложит самую проработанную механику за всю историю серии Electronic Arts.

Впрочем, во время демонстрации мультиплеера в Гонконге (той самой, во время которой, помимо прочего, обсуждалось присутствие ботов на серверах) разработчики из EA DICE рассказали, что игрокам не стоит рассчитывать на то, что они смогут до основания разрушать карты. Вот как они объяснили:

Наша цель не в том, чтобы тотально разрушать территории, превращая поле боя в парковку, на которой ничего не осталось. Наоборот, мы хотим создать интересные, побуждающие к действию эффекты разрушения - в первую очередь за счет интересной смены ландшафта.

Исходя из этого, следует ожидать, что на каждой карте будет доступно определенное количество зданий, которые можно будет полностью разрушить или частично повредить, что внесет тактические изменения в ход столкновений.

Еще одним важным элементом Battlefield 6, который должен заинтересовать геймеров, является так называемый снайперский блеск - эффект отражения света от прицела снайперской винтовки, что выдает позицию стрелка. Однако в грядущем шутере данный блеск будет весьма заметен, о чем свидетельствует пост, опубликованный Battlefield Wire в сети X.

Под этим постом мнения игроков разделились: одни считают, что эффект должен исчезнуть, чтобы облегчить жизнь снайперам, другие - что он является важным элементом баланса и должен быть оставлен. Флориан Ле Бихан, в прошлом профессиональный геймер, а ныне главный игровой дизайнер DICE, известный под ником DRUNKKZ3, отреагировал на возникшую полемику. Он подтвердил, что масштаб эффекта будет немного уменьшен в финальной версии, но сама фишка останется в игре.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября, а отрытое бета-тестирование пройдет в два этапа: с 7 по 10 августа и с 14 по 17 августа.