Разработчики Battlefield 6 объявили о старте тестирования второго сезона через платформу Battlefield Labs — пространство, где проверяются будущие обновления перед выпуском в основной игре. Команда сосредоточилась на доработке контента, настройке механик и улучшении взаимодействия техники, авиации и пехоты.

Одной из ключевых новинок станет карта Contaminated. Она займёт промежуточное место по масштабам между Eastwood и Mirak Valley и по ощущениям напомнит классические карты серии, вроде St. Quentin Scar и Arras. Разработчики изучат расположение укрытий, границы зон задач и уникальные механики, чтобы сбалансировать карту для разных стилей игры.

В рамках тестирования появится вертолёт AH‑6 Little Bird. Игроки проверят его эффективность и взаимодействие с наземной техникой, а также новые функции воздушного боя, включая систему Aircraft Radar. Команда внесёт ранние правки для ракетных установок RPG и TOW и улучшит управляемость техники при отражении атак.

Особое внимание уделяется регистрации попаданий и решению проблем desync, чтобы снизить случаи «смерти за укрытием». Часть изменений будет доступна уже во втором сезоне, остальные появятся в будущих обновлениях.

Любимая игроками карта Golmud Railway из Battlefield 4 также пройдёт переработку под современные механики. Она станет крупнейшей локацией в игре с увеличенными пространствами для авиации и дополнительными укрытиями, сохранив дух оригинала.

Команда продолжает тесты соло‑режима Battle Royale, изучая темп матчей, баланс и выживаемость игроков. Все изменения проходят через серии тестов в Battlefield Labs для достижения баланса и удовольствия от игры. Даты новых сессий и инструкции по участию будут объявлены дополнительно.