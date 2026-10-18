Разработчики Battlefield 6 ответили на критику скинов с опечаткой и пятью пистолетами

Battlefield Studios отреагировала на критику косметических предметов, появившихся в пятом сезоне Battlefield 6. Игроки высмеяли скин с ошибкой в надписи на повязке и другой костюм, обладатель которого носит сразу пять пистолетов. Разработчики признали проблемы с качеством одного из предметов, но подчеркнули, что второй выглядит именно так, как было задумано.

Первый скин, предназначенный для персонажа Макнила, привлёк внимание из-за опечатки в английском слове «security» — «безопасность». Разработчики подтвердили, что исправят ошибку с выходом пятого сезона в ноябре. Они также признали, что подобные недочёты не соответствуют стандартам качества студии, и пообещали пересмотреть внутренние процессы, чтобы подобные ситуации не повторялись.

«Вы совершенно справедливо обратили на это внимание, и мы услышали ваши замечания», — заявила команда в официальном Discord-сервере. Разработчики добавили, что им самим неприятно видеть подобные визуальные недочёты в игре, и поблагодарили сообщество за высокие требования к качеству.

Однако второй спорный предмет — скин Midnight Mirage с пятью кобурами для пистолетов — менять не собираются. По словам разработчиков, это намеренная отсылка к боевикам, в которых у персонажей каким-то образом находится запасное оружие буквально на каждом свободном участке экипировки. При этом команда признала, что на фоне других косметических недочётов такой дизайн мог показаться ещё одной случайной ошибкой.

Ответ разработчиков не прояснил, как именно в игре появилась опечатка, и не разрешил споры о возможном использовании генеративного ИИ при создании косметических предметов. Ранее игроки уже обвиняли авторов Battlefield 6 в применении подобных инструментов. Новое заявление студии не подтвердило и не опровергло эти предположения.

Пятый сезон Battlefield 6 стартовал в октябре и будет получать контент в три этапа. Среди уже доступных новинок — карты Vegas Strip и Area 51, а также событие по мотивам Dead Space. 10 ноября в игру добавят карту European Casino, новое событие и инструменты, а 8 декабря ожидаются обновления карт Blackwell Fields и New Sobek City и другие изменения.