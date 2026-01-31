Разработчики Battlefield 6 поделились деталями обновления 1.1.3.6

Battlefield Studios объявила, что обновление 1.1.3.6 для Battlefield 6 выйдет 3 февраля. По словам разработчиков, патч 1.1.3.6 — это небольшое обновление, цель которого — сделать игру более плавной. Он улучшает стабильность, исправляет несколько ошибок и добавляет некоторые полезные изменения, влияющие на качество жизни. Патч также исправляет проблемы с игровым процессом, улучшает стабильность пользовательского интерфейса, исправляет некоторые проблемы со звуком и вносит несколько изменений, связанных с картами. В целом, он направлен на исправление небольших проблем, о которых недавно сообщали игроки.

Углубляясь в детали, в обновлении 1.1.3.6 исправлены несколько проблем с движением, например, при которых игроки могли слишком быстро бегать или двигаться странным образом. Эти исправления являются небольшими и касаются только конкретных ситуаций, а не движения в целом.

Обновление также исправляет проблемы в REDSEC, в частности проблемы с вставкой, парашютами, не работающими правильно, и ошибками интерфейса повторного развертывания. Также было исправлено несколько визуальных и световых ошибок, касающихся разрушений на карте Eastwood. Они могли вызывать странные световые эффекты, затемнение экрана или некорректное отображение цвета.

Как всегда, обновление будет доступно для загрузки в Steam и приложении EA App, как только оно станет доступно.