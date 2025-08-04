Разработчики Battlefield 6 понимают обеспокоенность игроков из-за браузера серверов и будут слушать критику

После анонса браузера серверов в Battlefield 6, который станет частью главного меню, в сообществе фанатов игры поднялась волна обсуждений. Несмотря на наличие этой функции, многие пользователи выразили желание вернуть классический серверный браузер, как в предыдущих частях серии.
Продюсер DICE Алексия Христофи обратилась к игрокам на платформе X (ранее Twitter), предложив поделиться своим мнением и объяснить, почему классический браузер им так важен. В числе самых частых запросов были:
- возможность находить постоянные сервера;
- создание сообщества и игра с одними и теми же людьми;
- выбор конкретных карт и режимов;
- фильтрация по пингу и заполненности серверов;
- поддержка регионов с низкой активностью.
Христофи заверила, что текущее решение в Battlefield 6 — интеграция серверов через Portal — уже учитывает эти пожелания. Игроки смогут зарабатывать полноценный опыт (XP), находить сообщества и выбирать нужные параметры. Игроки могут без проблем выбирать и находить то, что им нужно. Тем не менее, разработчики готовы внести корректировки, если текущая реализация окажется недостаточной.
В команде авторов понимают насколько важен может быть для игроков этот режим. Там не исключают его изменение или доработку еще до релиза. Кроме этого, после выхода шутера команда также продолжит следить за отзывами к браузеру серверов. Он вполне может развиваться с выходом новых обновлений к игре.
Открытое бета-тестирование Battlefield 6 начнётся уже на этой неделе. Релиз шутера состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Вернули бы сайт battle.log , очень удобная штука , в бф6 бы не помешала
да, согласен, сделали бы как в бф4, можно и через игру, можно и через браузер. кому как удобно
Снова слушают игроков за пару дней до беты какая трогательная забота. Изобрели велосипед который отлично работал 15 лет назад только теперь он называется Portal и прикручен сбоку для галочки. Это будет не полноценный браузер а кастрированный плейлист с 3 фильтрами чтобы сообщества не мешали продавать скины. Корпорация начинает понимать обеспокоенность только когда видит цифры отмененных предзаказов.
Лучше бы слушали за пару дней до релиза?
Игру будут до выхода хайпить, а результат будет как всегда - полные сервера читаков
ага, уже видно то как им не плевать на интересы игроков, на примере игнорирования третьего по популярности языка стима
Года полтора попатчат это, а потом анонсируют новую игру, забив полностью на прошлую часть.
А что ещё делать? Ну играй в варфейс тогда
То есть тебя устраивает что разрабы клепают конвейер?) Который из года в год рескин. BF5 рескин BF1, BF6 рескин BF2042.
Ты в названные тобою игры то вообще играл?
А чем браузер серверов то не нравится
Христофи заверила, что текущее решение в Battlefield 6 — интеграция серверов через Portal — уже учитывает эти пожелания.
Я, кстати, так и не понял почему люди не играли в портал в 2042. Когда его только анонсировали, первая же мысль: "Да кто будет играть в классический 2042, когда есть портал? Это же буквальна та же самая игра, только с классическим браузером серверов, своими картами, режимами и прочим, за что люди так любят батлу". Вот только........люди не играли в портал))))))))) И я так и не понял почему
Элементарно
Потому что там не было какой либо прогрессии (кроме уровня профиля вроде как)
Да и поддержка портала была мертвой как и Хазард зон
В портал бы активно играли старые фанаты, которым не так важна прогрессия, но они обошли 2042 стороной из-за ужасного состояния основной игры.
Потому что динамика 2042 совершенно не подходит старым картам, особенно пустынная карта, там пехоте вообще делать нечего, а стелиться под вертолётных клоунов и спавниться в прицеле танка мало кто хочет
Ага, когда они там прислушивались к игрокам??? )))))
То что в системных значится в минимум rtx2000 значит там рейтрейсинг и на видяхах старше не запустить?