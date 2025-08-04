Разработчики Battlefield 6 понимают обеспокоенность игроков из-за браузера серверов и будут слушать критику

После анонса браузера серверов в Battlefield 6, который станет частью главного меню, в сообществе фанатов игры поднялась волна обсуждений. Несмотря на наличие этой функции, многие пользователи выразили желание вернуть классический серверный браузер, как в предыдущих частях серии.

Продюсер DICE Алексия Христофи обратилась к игрокам на платформе X (ранее Twitter), предложив поделиться своим мнением и объяснить, почему классический браузер им так важен. В числе самых частых запросов были:

возможность находить постоянные сервера;

создание сообщества и игра с одними и теми же людьми;

выбор конкретных карт и режимов;

фильтрация по пингу и заполненности серверов;

поддержка регионов с низкой активностью.

Христофи заверила, что текущее решение в Battlefield 6 — интеграция серверов через Portal — уже учитывает эти пожелания. Игроки смогут зарабатывать полноценный опыт (XP), находить сообщества и выбирать нужные параметры. Игроки могут без проблем выбирать и находить то, что им нужно. Тем не менее, разработчики готовы внести корректировки, если текущая реализация окажется недостаточной.

В команде авторов понимают насколько важен может быть для игроков этот режим. Там не исключают его изменение или доработку еще до релиза. Кроме этого, после выхода шутера команда также продолжит следить за отзывами к браузеру серверов. Он вполне может развиваться с выходом новых обновлений к игре.

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 начнётся уже на этой неделе. Релиз шутера состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.