Разработчики Battlefield 6 пообещали, что задержка второго сезона больше не повторится

Сегодня на всех платформах стартует второй сезон Battlefield 6, который ранее был отложен почти на месяц. Решение вызвало недовольство части сообщества, однако в студии заверяют: подобная ситуация должна остаться исключением.

В интервью Gamereactor продюсер Фил Жиретт объяснил, что перенос был связан с желанием команды уделить больше времени полировке контента. По его словам, запуск самой игры прошёл значительно стабильнее, чем у предыдущих проектов серии, но потребовал серьёзных ресурсов. В результате запланированные материалы для второго сезона решили «подержать в печи» дольше, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории.

Жиретт подчеркнул, что внутри Battlefield Studios — объединяющей DICE, Ripple Effect Studios, Criterion Games и Motive Studio — были пересмотрены рабочие процессы. Это должно гарантировать, что будущие сезоны будут выходить строго по графику без сдвигов.

Тем не менее, вопросы вызывает не только перенос, но и наполнение сезона. По предварительным впечатлениям прессы, во втором сезоне меньше масштабных новинок по сравнению с первым. Особое внимание уделено временным режимам (LTM), что некоторые игроки воспринимают как ставку на эффект FOMO вместо долгосрочного контента.

Таким образом, старт Season 2 становится важной проверкой для команды: разработчикам предстоит доказать, что задержка действительно пошла проекту на пользу, а обновлённый подход к планированию поможет избежать подобных ситуаций в будущем.