ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 200 оценок

Разработчики Battlefield 6 пообещали, что задержка второго сезона больше не повторится

IKarasik IKarasik

Сегодня на всех платформах стартует второй сезон Battlefield 6, который ранее был отложен почти на месяц. Решение вызвало недовольство части сообщества, однако в студии заверяют: подобная ситуация должна остаться исключением.

В интервью Gamereactor продюсер Фил Жиретт объяснил, что перенос был связан с желанием команды уделить больше времени полировке контента. По его словам, запуск самой игры прошёл значительно стабильнее, чем у предыдущих проектов серии, но потребовал серьёзных ресурсов. В результате запланированные материалы для второго сезона решили «подержать в печи» дольше, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории.

Жиретт подчеркнул, что внутри Battlefield Studios — объединяющей DICE, Ripple Effect Studios, Criterion Games и Motive Studio — были пересмотрены рабочие процессы. Это должно гарантировать, что будущие сезоны будут выходить строго по графику без сдвигов.

Тем не менее, вопросы вызывает не только перенос, но и наполнение сезона. По предварительным впечатлениям прессы, во втором сезоне меньше масштабных новинок по сравнению с первым. Особое внимание уделено временным режимам (LTM), что некоторые игроки воспринимают как ставку на эффект FOMO вместо долгосрочного контента.

Таким образом, старт Season 2 становится важной проверкой для команды: разработчикам предстоит доказать, что задержка действительно пошла проекту на пользу, а обновлённый подход к планированию поможет избежать подобных ситуаций в будущем.

11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Giggity
Решение вызвало недовольство части сообщества

Недовольство чего ? Сезоны , это тупо новые БП со скинчиками

2
D4GoldenHour

Это тебе не колда.

2
Giggity D4GoldenHour

Да , я знаю что это баттла

Samson48

Всего 1 одна карта на страте и еще одна через месяц, ну такое, будто 30 человек оставили работать над игрой.

RAMFALL

Второй точно не задержим, а про третий и остальные, мы ничего не говорили)