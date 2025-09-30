Разработчики Battlefield 6 представили дорожную карту: старт первого сезона - 28 октября

Релиз Battlefield 6 — это только начало. Battlefield Studios планирует активную поддержку шутера после релиза, чтобы удержать игроков как можно дольше. И сегодня мы узнали, что представляет собой первый сезон, которые будет состоять из трёх фаз.

Первая фаза — Rogue Ops — стартует 28 октября. В нее войдут новая карта Blackwell Fields, новый режим Strikepoint, транспортное средство Traverser Mark 2, а также три новых вида оружия - SOR-300SC, GGH-22 и Mini Scout. Во второй части California Resistance, которая выйдет 18 ноября, будет представлена новая карта Eastwood, новый игровой режим Sabotage, а также новые виды оружия DB-12 и M357 Trait. Третья часть Winter Offensive, которая выйдет 9 декабря, принесет новую карту Ice Lock Empire State, специальное событие Ice Lock и новое оружие для ближнего боя — альпинистский топор.

Сезон будет дополнен новыми событиями для сообщества и Portal, а главное, весь контент, упомянутый в дорожной карте, будут бесплатно доступны всем владельцам игры. При этом разработчики пока не уточнили, как часто в Battlefield 6 будут меняться сезоны и как скоро начнется второй сезон.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.