Разработчики Battlefield 6 превратят Лас-Вегас в гигантскую зону боевых действий для 5-го сезона

Компания Electronic Arts и студия Battlefield Studios официально объявили, что главной темой и центральным местом действия грядущего 5-го сезона Battlefield 6 станет Лас-Вегас. Согласно синопсису разработчиков, первые передовые тактические отряды уже десантировались на локацию, развернув подготовку к масштабным городским столкновениям среди неоновых вывесок и знаменитых казино.

Главным событием сегодняшнего дня станет полноценная презентация игрового процесса. Долгожданный геймплейный трейлер 5-го сезона будет опубликован сегодня, 6 октября, в 18:00 по московскому времени (8:00 PT / 15:00 UTC). Ожидается, что ролик впервые наглядно продемонстрирует новые карты и масштаб разрушений в декорациях игорной столицы мира.

На текущий момент авторы шутера воздерживаются от раскрытия полных технических деталей патча. Тем не менее, по заявлениям создателей, Лас-Вегас сыграет ключевую роль в повествовании и станет одной из самых запоминающихся, атмосферных и динамичных арен в истории франшизы Battlefield 6