Разработчики Battlefield 6 работают над исправлением ключевых проблем игры

Геймдизайнер Battlefield 6 Флориан Ле Бьян прокомментировал основные проблемы шутера, активно обсуждаемые игроками в социальных сетях. Разработчик подтвердил, что студии EA и Battlefield Studios уже ведут работу над исправлениями и улучшениями.

В частности, команда изучает следующие вопросы:

Проблемы со стрельбой — увеличенный разброс пуль (эффект «блум»).

Некорректную работу активных способностей классов.

Слишком ослепляющий эффект при выходе из зданий.

Глюки с сумками припасов — остановку прогресса и выдачи боеприпасов.

Проблему «суперпрыжков».

Точные сроки выхода обновления, которое исправит перечисленные и другие проблемы, пока не сообщаются.

Напомним, что 28 октября в шутере стартует первый сезон. Battlefield 6 вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 10 октября. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 747 тысяч игроков одновременно, а общий тираж, по данным аналитиков, превышает 6,5 миллионов копий.