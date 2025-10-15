Разработчики Battlefield 6 работают над исправлением ключевых проблем игры

Геймдизайнер Battlefield 6 Флориан Ле Бьян прокомментировал основные проблемы шутера, активно обсуждаемые игроками в социальных сетях. Разработчик подтвердил, что студии EA и Battlefield Studios уже ведут работу над исправлениями и улучшениями.
В частности, команда изучает следующие вопросы:
Проблемы со стрельбой — увеличенный разброс пуль (эффект «блум»).
Некорректную работу активных способностей классов.
Слишком ослепляющий эффект при выходе из зданий.
Глюки с сумками припасов — остановку прогресса и выдачи боеприпасов.
Проблему «суперпрыжков».
Точные сроки выхода обновления, которое исправит перечисленные и другие проблемы, пока не сообщаются.
Напомним, что 28 октября в шутере стартует первый сезон. Battlefield 6 вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 10 октября. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 747 тысяч игроков одновременно, а общий тираж, по данным аналитиков, превышает 6,5 миллионов копий.
Бета продолжается, но игра шикарная все равно
Самое главное, им нужно что-то делать с освещением во многих помещениях, при взгляде с улицы они буквально черные, в них трудно различить врагов. Свет с улицы должен рассеиваться в помещениях и делать их хоть немного светлее.
Надо вообще избавиться от этого эффекта хотя бы когда игрок стреляет в прицеливании. Какого хрена пуля летит на метр в сторону а не туда, куда смотрит прицел?
Действительно, СЛИШКОМ. Иначе и не скажешь.
Тогда делать в зависимости от расстояния, чем дальше то больше разброс
Если у тебя в игре пуля это projectile (то бишь снаряд, имеющий физическую модель и баллистику) и оружие имеет фактическую, а не визуальную отдачу, то оно так и будет работать примерно как в реальности если вести стрельбу в автоматическом режиме.
На месте разработчиков я бы сделал корректную модель фактической отдачи для каждого образца оружия, где пуля летит строго по направлению ствола, а именно туда, куда в момент выстрела смотрит прицел игрока.
Даже это было бы в десятки раз лучше, чем этот всратый рандомный паттерн разброса если игрок зажимает кнопку стрельбы и\или стрейфится от огня противника.
Ганплей в BF6, конечно, сосёт у любой Колды с такой силой, что им можно ковёр пылесосить.
Что интересно, в первые 2 дня бетки все было адекватно с отдачей и разбросом как в БФ3, а вот с 3 дня уже накрутили рандомную тряску прицела и рандомный разброс. Причем разброс в тире и на картах тоже стал разным. )))
а я то думал я криворукий, а это механика такая.. залетел в толпу с пулеметом ,стрелял в одного, а попал по всем.....перезарядка.....медиииик
"Попал по всем" и не убил ни одного? Или убил всех, кроме того, в кого целился?))
главная проблема Батлы это ЕА
Нудно ускорять прогресию и убирать слепящее солнце