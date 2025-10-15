ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 842 оценки

Разработчики Battlefield 6 работают над исправлением ключевых проблем игры

TheSkoofLord TheSkoofLord

Геймдизайнер Battlefield 6 Флориан Ле Бьян прокомментировал основные проблемы шутера, активно обсуждаемые игроками в социальных сетях. Разработчик подтвердил, что студии EA и Battlefield Studios уже ведут работу над исправлениями и улучшениями.

В частности, команда изучает следующие вопросы:

Проблемы со стрельбой — увеличенный разброс пуль (эффект «блум»).

Некорректную работу активных способностей классов.

Слишком ослепляющий эффект при выходе из зданий.

Глюки с сумками припасов — остановку прогресса и выдачи боеприпасов.

Проблему «суперпрыжков».

Точные сроки выхода обновления, которое исправит перечисленные и другие проблемы, пока не сообщаются.

Напомним, что 28 октября в шутере стартует первый сезон. Battlefield 6 вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 10 октября. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 747 тысяч игроков одновременно, а общий тираж, по данным аналитиков, превышает 6,5 миллионов копий.

Источник  
Боярынъ

Бета продолжается, но игра шикарная все равно

6
Samson48

Самое главное, им нужно что-то делать с освещением во многих помещениях, при взгляде с улицы они буквально черные, в них трудно различить врагов. Свет с улицы должен рассеиваться в помещениях и делать их хоть немного светлее.

5
Wing42
Проблемы со стрельбой — увеличенный разброс пуль (эффект «блум»).

Надо вообще избавиться от этого эффекта хотя бы когда игрок стреляет в прицеливании. Какого хрена пуля летит на метр в сторону а не туда, куда смотрит прицел?

Слишком ослепляющий эффект при выходе из зданий.

Действительно, СЛИШКОМ. Иначе и не скажешь.

4
Nodas
Какого хрена пуля летит на метр в сторону а не туда, куда смотрит прицел?

Тогда делать в зависимости от расстояния, чем дальше то больше разброс

2
Wing42 Nodas
Тогда делать в зависимости от расстояния, чем дальше то больше разброс

Если у тебя в игре пуля это projectile (то бишь снаряд, имеющий физическую модель и баллистику) и оружие имеет фактическую, а не визуальную отдачу, то оно так и будет работать примерно как в реальности если вести стрельбу в автоматическом режиме.
На месте разработчиков я бы сделал корректную модель фактической отдачи для каждого образца оружия, где пуля летит строго по направлению ствола, а именно туда, куда в момент выстрела смотрит прицел игрока.
Даже это было бы в десятки раз лучше, чем этот всратый рандомный паттерн разброса если игрок зажимает кнопку стрельбы и\или стрейфится от огня противника.
Ганплей в BF6, конечно, сосёт у любой Колды с такой силой, что им можно ковёр пылесосить.

4
hangloose

Что интересно, в первые 2 дня бетки все было адекватно с отдачей и разбросом как в БФ3, а вот с 3 дня уже накрутили рандомную тряску прицела и рандомный разброс. Причем разброс в тире и на картах тоже стал разным. )))

execut0r

а я то думал я криворукий, а это механика такая.. залетел в толпу с пулеметом ,стрелял в одного, а попал по всем.....перезарядка.....медиииик

4
Котян Сутоевич

"Попал по всем" и не убил ни одного? Или убил всех, кроме того, в кого целился?))

3
hangloose

главная проблема Батлы это ЕА

2
lokdogg

Нудно ускорять прогресию и убирать слепящее солнце