Разработчики Battlefield 6 раскрыли главный секрет системы разрушаемости в шутере

В преддверии релиза Battlefield 6, запланированного на эту пятницу, разработчики из DICE и Criterion рассказали о том, как им удалось вывести фирменную разрушаемость на новый уровень. По словам технического директора проекта Кристиана Буля, секрет в том, что команда наконец смогла отказаться от ограничений старых консолей.

Всё волшебство в том, что мы больше не делаем игру для PlayStation 4 и Xbox One. Это позволило нам поднять базовый уровень мощности — и по памяти, и по скорости процессора. Благодаря этому разрушаемость теперь не только зрелищнее, но и стабильнее по производительности.

— признался Буль.

Battlefield 6, согласно обещаниям самих авторов, возвращает дух классических частей — Battlefield 3 и Battlefield 4. Разработчики открыто признают, что именно они стали для команды эталоном: динамичные бои, масштабные карты и возможность рушить почти всё вокруг.

Главный продюсер Ника Бендер отмечает, что при создании Battlefield 6 студия ориентировалась именно на эти фанатские любимцы:

Мы хотели вернуть то, что когда-то сделало Battlefield уникальной серией — ощущение хаоса, живого поля боя и разрушаемого окружения, которое всегда было сердцем франшизы.

Согласно предварительным впечатлениям, новая игра демонстрирует поразительно стабильную производительность даже в сценах, где здания буквально осыпаются на глазах. Разработчики подчёркивают, что технология Frostbite, на которой работает серия, изначально создавалась именно для таких сценариев — и теперь, без ограничений старого «железа», способна раскрыться в полной мере.

Никакого волшебства нет, только много тестов, оптимизации и доработок. Мы бесконечно тестировали разрушения, исправляли ошибки, улучшали физику и эффекты. Это кропотливая работа, но результат того стоит».

— добавил Буль.

Как ранее отмечалось, студия также рассматривает возможность добавления масштабных морских сражений, о чём разработчики намекали в последнем интервью.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.