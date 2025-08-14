ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 447 оценок

Разработчики Battlefield 6 считают, что серия дополняет Call of Duty, а не просто конкурирует с ней

IKarasik IKarasik

Во время второго уикенда открытого бета-теста Battlefield 6, который привлёк тысячи игроков, разработчики игры ответили на частые сравнения с Call of Duty.

В интервью Джейку Лакки генеральный менеджер Battlefield Байрон Биди отметил, что обе франшизы существуют бок о бок уже много лет и «дополняют друг друга в разных аспектах». По его словам, у Battlefield есть особенности, которых нет у Call of Duty, и наоборот.

«Разрушения, система классов и другие элементы делают Battlefield уникальным опытом. Это конкурент, как и любая другая игра, но Battlefield предлагает то, что никто больше не может», — подчеркнул Биди.

Вместе с ним в беседе участвовал CEO Respawn Entertainment Винс Зампелла. Разработчики также затронули вопросы обратной связи с сообществом, работы античита, роли классов и намёков на возможный режим Battle Royale.

PatchyTaran

Решили лизнуть понимая какой у них третьесортный продукт для сои

8
JackBV

Колда всегда отличалась от Батлы , обе которые в своё время отличались от Медали за отвагу , серии на десять голов выше .

1
PatchyTaran
серии на десять голов выше .
3
NochnoiGid

Играю сейчас в открытую бету БФ6. В целом всё хорошо и драйвово, но ценник... Это даже не смешно.

1