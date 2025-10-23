Разработчики Battlefield 6 тестируют систему прогресса на PvE-серверах после критики сообщества

После шквала жалоб на недавние ограничения ферм-опыта, студия DICE объявила о тестировании прогрессии на PvE-и кастомных серверах Battlefield 6. Игроки ранее активно критиковали разработчиков за то, что опыт и достижения теперь можно было зарабатывать только в матчмейкинговых PvP-сессиях.

Менеджер сообщества Shepard подтвердил, что команда «понимает желание игроков получать полноценную прогрессию в соло, кооперативных и выбранных пользовательских сессиях». В рамках теста опыт и разблокировки снова будут доступны в PvE-режимах и на части отобранных серверов. При этом статистика вроде K/D, лидербордов и мастерства временно не будет обновляться, чтобы сохранить честность рейтингов.

Разработчики также внедрили ряд мер против злоупотреблений фермами-опыта: минимальную сложность, отслеживание активности, ограничение опыта в минуту и смешанные цели миссий. Любой сервер, уличённый в эксплуатации системы, потеряет статус “Progression Eligible” до устранения нарушений.

Все лобби теперь будут отмечены как Progression Eligible или Not Eligible, а в меню появится пояснение, что именно влияет на доступ к прогрессии. Если тест покажет стабильные результаты без масштабных обходов, DICE планирует расширить список серверов с активным прогрессом.