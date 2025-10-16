Разработчики Battlefield 6 уточнили детали обновления передвижения - "никаких радикальных изменений не будет"

После бурного обсуждения в сообществе DICE решила прояснить, чего ждать от грядущего патча Battlefield 6, касающегося системы передвижения. Игровой дизайнер проекта Флориан Ле Бьян заявил, что обновление направлено не на изменение скорости или динамики, а лишь на устранение «грубых сценариев» и проблем с анимацией.

«Мы не будем менять скорость передвижения. Корректировки будут незначительными и затронут в основном анимации, а не физику движения», — объяснил Ле Бьян, отвечая на вопрос игрока в X (бывший Twitter).

Ранее часть фанатов выразила беспокойство, что изменения сделают игру «менее динамичной», особенно после сообщений о возможных корректировках в стиле передвижения между бета-версией и релизом. Однако представители студии заверили, что никаких радикальных «нерфов» не планируется — лишь доработка отдельных моментов, вызывающих жалобы у игроков.

Команда DICE также продолжает исправлять баги и оптимизировать производительность Battlefield 6. Разработчики подчеркнули, что обновления создаются с учётом обратной связи сообщества, а цель — улучшить плавность геймплея, не затрагивая основную динамику, за которую фанаты так ценят серию.