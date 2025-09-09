Разработчики Battlefield 6 вернули функцию накопления грязи и пыли на оружии

Предстоящий шутер Battlefield 6 получит функцию, которая привнесет в игру мощную дозу реализма. Шестая часть культовой серии вернет в игру эффект грязи, крови и пыли на оружии, что подтверждает короткий ролик, опубликованный одним из игроков, участвующих в проекте «Battlefield Labs».

Видео было опубликовано на Reddit пользователем под ником Ter-Lee-Comedy. И хотя многие игроки с энтузиазмом восприняли возвращение грязи на оружие, подчеркнув, что именно такие мелочи усиливают эффект погружения в игру, все же нашлись и менее доверчивые , которые утверждают, что испачканное оружие, показанное Ter-Lee-Comedy, смахивает на предварительно загруженный скин.

Примечательно, что в плохо оцененной Battlefield 2042 эта функция не была реализована. Хотя в Battlefield 1 и Battlefield 5, которые были гораздо лучше приняты сообществом серии от EA DICE, она есть.

Напомним, что Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и не будет рассчитана на фанатов со слабыми нервами – ESRB присвоила игре рейтинг «17+» за «кровь и жестокость».