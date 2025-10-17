Разработчики Battlefield 6 возвращают старое количество тикетов в режиме "Захват" после волны критики игроков

Разработчики Battlefield 6 из EA и Battlefield Studios оперативно отреагировали на недовольство сообщества и отменили недавние изменения, касающиеся количества тикетов в режиме «Захват». Решение вернуть старые параметры последовало всего через несколько дней после объявления о сокращении стартовых тикетов — нововведения, которое вызвало шквал негативных отзывов.
Тикеты в Battlefield определяют длительность и темп матча: когда команда теряет все тикеты, победа достаётся сопернику. Снижение их количества делает сражения короче и динамичнее, однако многие игроки посчитали, что это лишает режим «Захват» стратегической глубины, превращая масштабные битвы в скоротечные стычки.
В официальном обращении разработчики отметили:
«Мы услышали ваши отзывы о сокращении стартовых тикетов и возвращаем количество билетов на всех картах к первоначальному значению — 1000 тикетов и 45-минутным раундам».
При этом команда предупредила, что на крупных картах вроде Mirak Valley и Firestorm матчи могут стать заметно длиннее. Авторы пообещали продолжать анализировать отзывы и данные игрового процесса, чтобы поддерживать оптимальный баланс между динамикой и масштабом сражений.
