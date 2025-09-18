ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 591 оценка

Разработчики представили саундтрек Battlefield 6: от Limp Bizkit до The Prodigy

IKarasik IKarasik

DICE продолжает подогревать интерес к Battlefield 6, выход которого намечен на 10 октября. Теперь разработчики раскрыли, какие треки будут звучать в радиоприемнике и в финальных титрах игры.

В отличие от привычной военной атмосферы серии, плейлист получился неожиданно роковый. В него вошли такие группы, как Godsmack, Pantera, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers и даже Dr. Dre & Snoop Dogg.

Особое внимание привлекла коллаборация с Limp Bizkit, которые записали сразу два эксклюзивных трека специально для игры:

  • Making Love to Morgan Wallen
  • Battlefield: The After-Party (совместно с композитором Генри Джекманом).

Полный список треков:

  • Awake — Godsmack
  • Bodies — Drowning Pool
  • Break Stuff — Limp Bizkit
  • Can’t Stop — Red Hot Chili Peppers
  • Domination — Pantera
  • Got Each Other — The Interrupters ft. Rancid
  • Hey Man, Nice Shot — Filter
  • Invaders Must Die — The Prodigy
  • Making Love to Morgan Wallen — Limp Bizkit
  • Master of War — Bob Dylan
  • Nuthin’ But A G Thang — Dr. Dre & Snoop Dogg
  • Pain — Chalk
  • You’ll Never Guess Who Died — The Kinison
  • Battlefield: The After-Party — Henry Jackman & Limp Bizkit

Музыка будет доступна как в транспортных средствах, так и в титрах, что добавит драйва к масштабным сражениям.

