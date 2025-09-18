Разработчики представили саундтрек Battlefield 6: от Limp Bizkit до The Prodigy

DICE продолжает подогревать интерес к Battlefield 6, выход которого намечен на 10 октября. Теперь разработчики раскрыли, какие треки будут звучать в радиоприемнике и в финальных титрах игры.
В отличие от привычной военной атмосферы серии, плейлист получился неожиданно роковый. В него вошли такие группы, как Godsmack, Pantera, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers и даже Dr. Dre & Snoop Dogg.
Особое внимание привлекла коллаборация с Limp Bizkit, которые записали сразу два эксклюзивных трека специально для игры:
- Making Love to Morgan Wallen
- Battlefield: The After-Party (совместно с композитором Генри Джекманом).
Полный список треков:
- Awake — Godsmack
- Bodies — Drowning Pool
- Break Stuff — Limp Bizkit
- Can’t Stop — Red Hot Chili Peppers
- Domination — Pantera
- Got Each Other — The Interrupters ft. Rancid
- Hey Man, Nice Shot — Filter
- Invaders Must Die — The Prodigy
- Making Love to Morgan Wallen — Limp Bizkit
- Master of War — Bob Dylan
- Nuthin’ But A G Thang — Dr. Dre & Snoop Dogg
- Pain — Chalk
- You’ll Never Guess Who Died — The Kinison
- Battlefield: The After-Party — Henry Jackman & Limp Bizkit
Музыка будет доступна как в транспортных средствах, так и в титрах, что добавит драйва к масштабным сражениям.