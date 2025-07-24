Разрушительная война на улицах американских городов в зрелищном дебютном трейлере Battlefield 6

Electronic Arts представила дебютный кинематографический трейлер Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров. По слухам, релиз игры состоится 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. В ближайшее время разработчики проведут открытое бета-тестирование, подробности о котором обещают сообщить скоро.
На официальной странице в Steam уже доступны первые скриншоты и описание игры. Игрокам обещают масштабное и зрелищное погружение в мир тотальной войны — от напряжённых пехотных перестрелок до воздушных баталий с истребителями и полномасштабных сражений с участием танков и другой бронетехники. Как говорится в описании: «Ваш отряд — самое смертоносное оружие». При этом, если верить описанию, у игры не будет перевода на русский язык — даже текстового.
Трейлер представил антагониста — частную военную корпорацию Pax Armata, спонсируемую бывшими странами НАТО. Её агрессия может спровоцировать глобальный конфликт, что станет фоном как для мультиплеера, так и для возвращающейся одиночной кампании.
Главное шоу состоится 31 июля. Игроков ждёт грандиозная презентация с участием разработчиков, где впервые покажут геймплей, карты, режимы и особенности Battlefield 6.
Проекту уделяется особое внимание внутри EA: над Battlefield 6 трудятся сразу четыре студии — DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect. После провального старта Battlefield 2042 компания усилила руководство франшизы, передав его Винсу Зампелле, одному из основателей Respawn Entertainment и ветерану ранней Call of Duty. Новая часть должна стать перезапуском, способным вернуть доверие фанатов и вернуть серию в топы.
Cерия умерла на bf3, к сожалению
BF4 по всем пунктам был лучше BF3.
Чем лучше? Про сюжетку не говори, она везде парашный тир. Фанаты ее проходили чтобы открыть пухи в мультиплеере.
Очень круто . НАДЕЮСЬ Что будет . Одиночная компания, 😊😎
Буит, буит
так это и был трейлер сюжетки а трейлер мультиплеера покажут 31
К прошлой части, трейлер был тоже крутой, а игра уже не очень.. ещё этот лончер..
В этом году тоже, всё "Очень круто".. ))
Remember: No Russian... language
это же EA, они вроде как давно отказали делать русская локализация, вспомни нфс последняя часть.
А вот это да, удивили. Но расстроен я ещё был с 5 части, когда они решили не делать озвучку. В первой батле она так хороша была, слишком большой контраст получился. А тут прям добили, вообще ничего. Но я очень надеюсь, что это лишь временно указано так. Ну не верю я, что EA захочет потерять столько бабла...
Ну может текстовый перевод завезут, для dragon age the veilguard добавляли вроде
Походу BF вернулся, впервые после BF1 можно попробовать вернуться.
Как же похорошела баттла при Зампелле) я так понял это трейлер одиночной компании. Чтож, будет как с титанфоллом 2 - яркая, эпичная сюжетка-, но увы- очень короткая.
Смешно было когда танк пробил стену с пушкой, направленной вперёд =)
Слоупоки, так не воюют.
Който "модерн-варфаре"
Вообще нет. Чувствуется дух 3 и 4 батлы.
Если ЧВК спонсируют бывшие страны НАТО, то откуда у них российский Су-57? хоть там и нету опознавательных знаков что это ВКС России...
это что тебе реальная жизнь чтоли? ты бы сказал еще что поле битвы не на Украине почему!
как думаете перевод кто то сделает?я бы купил, но без русского не буду
и если будет денуво(или что у них там)
на денуво можно накатывать перевод?
для NFS Unbound перевод делали, для Star Wars Jedi Survivor тоже, везде есть денуво
Но это не онлайн шутеры, я вот сомневюсь что на мультиплеер можно перевод будет наложить.
да мне на сюжетку бы наложить