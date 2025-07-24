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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8 190 оценок

Разрушительная война на улицах американских городов в зрелищном дебютном трейлере Battlefield 6

butcher69 butcher69

Electronic Arts представила дебютный кинематографический трейлер Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров. По слухам, релиз игры состоится 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. В ближайшее время разработчики проведут открытое бета-тестирование, подробности о котором обещают сообщить скоро.

На официальной странице в Steam уже доступны первые скриншоты и описание игры. Игрокам обещают масштабное и зрелищное погружение в мир тотальной войны — от напряжённых пехотных перестрелок до воздушных баталий с истребителями и полномасштабных сражений с участием танков и другой бронетехники. Как говорится в описании: «Ваш отряд — самое смертоносное оружие». При этом, если верить описанию, у игры не будет перевода на русский язык — даже текстового.

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Трейлер представил антагониста — частную военную корпорацию Pax Armata, спонсируемую бывшими странами НАТО. Её агрессия может спровоцировать глобальный конфликт, что станет фоном как для мультиплеера, так и для возвращающейся одиночной кампании.

Главное шоу состоится 31 июля. Игроков ждёт грандиозная презентация с участием разработчиков, где впервые покажут геймплей, карты, режимы и особенности Battlefield 6.

Проекту уделяется особое внимание внутри EA: над Battlefield 6 трудятся сразу четыре студии — DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect. После провального старта Battlefield 2042 компания усилила руководство франшизы, передав его Винсу Зампелле, одному из основателей Respawn Entertainment и ветерану ранней Call of Duty. Новая часть должна стать перезапуском, способным вернуть доверие фанатов и вернуть серию в топы.

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Комментарии: 56
Ваш комментарий
agula98

Cерия умерла на bf3, к сожалению

22
Kenn1y

BF4 по всем пунктам был лучше BF3.

5
Даздрасен Дыклоп Kenn1y

Чем лучше? Про сюжетку не говори, она везде парашный тир. Фанаты ее проходили чтобы открыть пухи в мультиплеере.

MelodiousTristram

Очень круто . НАДЕЮСЬ Что будет . Одиночная компания, 😊😎

21
K0t Felix

Буит, буит

Raees786

так это и был трейлер сюжетки а трейлер мультиплеера покажут 31

3
SoRaS3 Raees786

К прошлой части, трейлер был тоже крутой, а игра уже не очень.. ещё этот лончер..

В этом году тоже, всё "Очень круто".. ))

2
Kolebastro

Remember: No Russian... language

13
Zick211

это же EA, они вроде как давно отказали делать русская локализация, вспомни нфс последняя часть.

2
JustA_NiceGuy

А вот это да, удивили. Но расстроен я ещё был с 5 части, когда они решили не делать озвучку. В первой батле она так хороша была, слишком большой контраст получился. А тут прям добили, вообще ничего. Но я очень надеюсь, что это лишь временно указано так. Ну не верю я, что EA захочет потерять столько бабла...

5
BleederHunt

Ну может текстовый перевод завезут, для dragon age the veilguard добавляли вроде

4
Kenn1y

Походу BF вернулся, впервые после BF1 можно попробовать вернуться.

13
Alex Row

Как же похорошела баттла при Зампелле) я так понял это трейлер одиночной компании. Чтож, будет как с титанфоллом 2 - яркая, эпичная сюжетка-, но увы- очень короткая.

8
Геральт Батькович

Смешно было когда танк пробил стену с пушкой, направленной вперёд =)

7
Даздрасен Дыклоп

Слоупоки, так не воюют.

6
ДЕНИСКА_омск

Който "модерн-варфаре"

5
JustA_NiceGuy

Вообще нет. Чувствуется дух 3 и 4 батлы.

11
Wolffe14

Если ЧВК спонсируют бывшие страны НАТО, то откуда у них российский Су-57? хоть там и нету опознавательных знаков что это ВКС России...

4
VladikSPB

это что тебе реальная жизнь чтоли? ты бы сказал еще что поле битвы не на Украине почему!

3
My life is a game

как думаете перевод кто то сделает?я бы купил, но без русского не буду
и если будет денуво(или что у них там)
на денуво можно накатывать перевод?

4
NatanieLzZ

для NFS Unbound перевод делали, для Star Wars Jedi Survivor тоже, везде есть денуво

borsic NatanieLzZ

Но это не онлайн шутеры, я вот сомневюсь что на мультиплеер можно перевод будет наложить.

My life is a game borsic

да мне на сюжетку бы наложить

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