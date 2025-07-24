Разрушительная война на улицах американских городов в зрелищном дебютном трейлере Battlefield 6

Electronic Arts представила дебютный кинематографический трейлер Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров. По слухам, релиз игры состоится 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. В ближайшее время разработчики проведут открытое бета-тестирование, подробности о котором обещают сообщить скоро.

На официальной странице в Steam уже доступны первые скриншоты и описание игры. Игрокам обещают масштабное и зрелищное погружение в мир тотальной войны — от напряжённых пехотных перестрелок до воздушных баталий с истребителями и полномасштабных сражений с участием танков и другой бронетехники. Как говорится в описании: «Ваш отряд — самое смертоносное оружие». При этом, если верить описанию, у игры не будет перевода на русский язык — даже текстового.

Трейлер представил антагониста — частную военную корпорацию Pax Armata, спонсируемую бывшими странами НАТО. Её агрессия может спровоцировать глобальный конфликт, что станет фоном как для мультиплеера, так и для возвращающейся одиночной кампании.

Главное шоу состоится 31 июля. Игроков ждёт грандиозная презентация с участием разработчиков, где впервые покажут геймплей, карты, режимы и особенности Battlefield 6.

Проекту уделяется особое внимание внутри EA: над Battlefield 6 трудятся сразу четыре студии — DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect. После провального старта Battlefield 2042 компания усилила руководство франшизы, передав его Винсу Зампелле, одному из основателей Respawn Entertainment и ветерану ранней Call of Duty. Новая часть должна стать перезапуском, способным вернуть доверие фанатов и вернуть серию в топы.